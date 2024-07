Agroindústria familiar ganha espaço recorde na ExpoBento

de Bento Gonçalves





Em nenhuma das 31 edições anteriores da ExpoBento, a agroindústria familiar havia sido contemplada com amplo espaço e boa localização como nesta. Os visitantes têm à disposição produtos de 65 expositores vindos de 33 municípios de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. A estrutura montada no Pavilhão D, do Parque de Eventos de Bento Gonçalves, próxima de onde estão as vinícolas e a área de gastronomia, também é maior na comparação com as edições anteriores.

ExpoBento e Fenavinho atraem grande público no fim de semana