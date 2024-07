Atividade vinícola brasileira ganha relevância na Fenavinho

De Bento Gonçalves





Bento Gonçalves é um dos principais expoentes da excelência vinícola nacional, concentrando cerca de 80 estabelecimentos, de acordo com dados da prefeitura, muitas delas com rótulos chancelados em concursos internacionais. Na 19ª Festa Nacional do Vinho (Fenavinho) o setor ocupa área de 4.600m², ampliado em cerca de 40% em relação à edição anterior, realizada em 2023, e reúne cerca de 20 empresas.



Em espaços autorais, elas comercializam vinhos, espumantes e sucos, que podem ser degustados com o melhor da gastronomia local e contemporânea. Neste ano, cinco diferentes cozinhas atendem o público, que pode optar por tábua de frios, pizzas, massas, pratos típicos e até cozinha oriental. Quem degustar vinhos e espumantes nos espaços das vinícolas poderá escolher e apreciar a gastronomia de qualquer um deles.

A Fenavinho, tradicional feira que ocorre em Bento Gonçalves, tem como propósito desde sua primeira edição em 1967, celebrar e promover a cultura vitivinícola da região, que é um dos maiores polos de produção de vinho do Brasil. Por isso, a participação, por parte das vinícolas expositoras, costuma vir repleta de simbolismo. “Este evento tornou-se um símbolo de identidade e orgulho para os produtores locais, funcionando como vitrine para os vinhos de excelência que nascem em terras gaúchas”, destaca Náthaly Camargo, marketing da Vinícola Cainelli.



A Fenavinho oferece uma plataforma de destaque para os produtores nacionais apresentarem seus produtos a um público diversificado. “Além de promover a cultura do vinho por meio de atividades educativas, facilita o networking entre profissionais do setor, impulsiona o turismo na região vinícola e fortalece a nossa identidade nacional”, acrescenta Bianca Morais, comercial da Vinícola Santa Bárbara.



O enólogo Anderson Buffon, da Vinícola Buffon, define a Fenavinho como oportunidade para as vinícolas mostrarem seu trabalho e produtos. Vanessa Cavaleri, proprietária Vinícola Cavalleri, assinala que, por meio de degustações e workshops, a feira educa e informa os consumidores sobre a qualidade e diversidade dos vinhos nacionais, incentivando o consumo e a sua valorização.



Daniela Chesini, enóloga e sócia-proprietária da Casa Zottis Uvas e Vinhos, aponta para a capacidade da festa de integrar o produtor de uva, a vinícola e o consumidor. “Com isso, promove e potencializa negócios em torno do vinho, além de promover o enoturismo. É uma plataforma que divulga o vinho, valoriza a terra e o agricultor, facilita negócios, promove e reconhece a qualidade dos vinhos brasileiros”, argumenta.



A Fenavinho ocorre em paralelo com a 32ª ExpoBento, com atividades até o próximo domingo (21). Entre a abertura, no dia 11, até domingo, os eventos receberam 92.980 visitantes. Só no final de semana foram 65.411. A expectativa da organização é receber 250 mil visitantes até o encerramento, no dia 21. Nesta terça, o Parque de Eventos de Bento Gonçalves receberá o público das 18h às 22h30. Os ingressos custam R$ 10 e o estacionamento R$ 20 para automóveis e R$ 10 para motos. Mais informações em www.expobento.com.br e www.fenavinho.com.br.