SUV compacto ganha força entre apostas para novo modelo GM em Gravataí

O Jornal do Comércio apurou que o veículo deve ter dimensões um pouco menores que as da Tracker, o que o coloca em uma faixa de disputa de mercado com os japoneses Corola Cross e Honda HR-V e ZR-V, por exemplo, que têm feito sucesso entre os consumidores. Em 2026, o novo GM deverá entrar na linha de produção simultaneamente aos dois modelos atualmente produzidos em Gravataí.

anúncio de investimentos na fábrica de Gravataí "Não temos ainda o nome. Não temos ainda os detalhes desse carro", despistou o presidente da montadora para a América do Sul, Santiago Chamorro. O que o executivo confirmou, durante coletiva de imprensa após o, é que o carro será montado sobre a mesma plataforma do Onix e do Onix Plus, e que será movido a combustão interna.

Chamorro observou, ainda, que o modelo, já com faixa de preço estimada, deverá abrir mercados na América do Sul e que há negociações para colocá-lo também em mercados comunitários.

Isso porque o modelo está sendo projetado para atrair um segmento de público em que a GM não está presente. A montadora aposta no sucesso da novidade junto ao público que procura "modernidade e novos estilos".