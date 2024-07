Base Aérea de Canoas inicia operação noturna de voos

A Base Aérea de Canoas deu início à operação de voos noturnos no domingo passado (30), em uma medida para ampliar a oferta de transporte aéreo, enquanto o Aeroporto Internacional Salgado Filho, de Porto Alegre, ainda não retoma o funcionamento em razão das enchentes de maio. A operação foi possível após a instalação de torres de iluminação e a revisão da estrutura operacional do aeródromo. As informações são do Ministério da Reconstrução.

O ministro da Reconstrução, Paulo Pimenta, disse que a medida mostra o compromisso do governo Lula em restabelecer os serviços que garantam o funcionamento logístico do Rio Grande do Sul. "Seguimos trabalhando sem parar com a retomada estratégica do desenvolvimento do Estado, destaca. O primeiro voo à noite foi da companhia Latam, que decolou do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e pousou em Canoas às 19h15min, retornando a Guarulhos às 21h. A companhia ampliou de 24 para 34 voos semanais a operação na Base Aérea.



Os novos voos Guarulhos-Canoas vão decolar às segundas (às 15h50), sextas (às 15h50), sábados (às 15h50 e 17h50) e domingos (às 17h50). As novas partidas Canoas-Guarulhos serão operadas às segundas (às 19h05), sextas (às 19h05), sábados (às 19h05 e 21h) e domingos (às 21h).



Já a Gol anunciou que a partir de 16 de julho ampliará de nove para 13 voos semanais entre Canoas e São Paulo, para o Aeroporto de Congonhas. A aeronave da cia sairá de Congonhas às 15h50 e chegará às 17h35 em Canoas às terças, quartas, quintas e domingos. Nesses mesmos dias da semana, o retorno a São Paulo será às 19h05. Atualmente, a Gol tem voos para Guarulhos.

A Azul também passou a operar a partir de 1º de julho com aeronaves Airbus A320, que possuem maior capacidade, ampliando a oferta de assentos em 121%, em relação à operação com o Embraer E1. Os novos voos entre o aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo, e a base aérea de Canoas com o A320 terão capacidade para 174 Clientes. A terceira frequência decola de Campinas às 17h45min e chega em Canoas às 19h30min. Já no sentido inverso, o voo sai às 20h50 do Rio Grande do Sul, pousando em Viracopos às 22h35min.