Gerdau doa R$ 30 milhões para fundo de reconstrução do Rio Grande do Sul

O fundo filantrópico RegeneraRS é uma iniciativa para angariar recursos a serem usados na reconstrução do Rio Grande do Sul. Idealizado pelo Instituto Helda Gerdau, em parceria com a Din4mo Lab – que fará a gestão do fundo –, o projeto está ampliando o número de apoiadores

A doação inicial de R$ 30 milhões foi da Gerdau e seu instituto. Logo ganhou a parceria da Vale, que aportou outros R$ 8 milhões.

A meta do RegeneraRS é captar um total de R$ 100 milhões para apoiar projetos em quarto áreas temáticas: Educação, Habitação, Soluções Urbanas e Apoio a Negócios. O projeto tem previsão de dois anos de atuação.

A iniciativa será tema de um evento online nesta terça-feira (2 de julho), às 18h, para apresentar a potenciais parceiros os detalhes sobre o funcionamento da iniciativa. O encontro pretende sensibilizar, engajar e construir capital social para a iniciativa, além de mobilizar aliados para financiamento de projetos. As inscrições devem ser realizadas através do link: https://www.sympla.com.br/regenerars__2519391.

De acordo com Beatriz Gerdau Johannpeter, diretora Instituto Helda Gerdau, a empresa Din4mo, consultoria especializada em negócios de impacto social, foi contratada para orquestrar e gerir o fundo filantrópico RegeneraRS. O Instituto Helda Gerdau também tem como diretora Juliana Johannpeter. Beatriz conceceu entrevista ao Jornal do Comércio e detalhou a proposta da iniciativa.