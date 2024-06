Termina greve de funcionários terceirizados do Polo Petroquímico de Triunfo

Os cerca de 2,5 mil trabalhadores terceirizados do Polo Petroquímico de Triunfo encerraram nesta quinta-feira (27), em assembleia realizada pela manhã, a greve iniciada no último dia 21 por avanços e melhorias na negociação de salários. A decisão foi tomada depois da apresentação de nova proposta das empresas no final da tarde da última quarta-feira (26).

De acordo com o presidente do Sindiconstrupolo, Júlio Selistra, a proposta não atende a tudo que os trabalhadores reivindicam, mas avança em importantes pontos. “A unidade e a disposição de luta dos trabalhadores, que realizaram um movimento justo, reconhecido inclusive pelo judiciário como legal, mostrou às empresas que elas precisavam avançar. E foi isso que fez com que a assembleia deliberasse por encerrar o movimento paredista”, pontuou.

De acordo com o dirigentes, a nova proposta representa uma vitória da categoria diante da pressão das empresas. Foi oferecido aumento de 5% na correção salarial, além de melhorias nos benefícios como Vale Alimentação e Cesta Natalina.

A greve fortaleceu o movimento sindical da região, e os trabalhadores terceirizados do tiveram, ainda, apoio de outras categorias, como metalúrgicos e petroleiros, e de parlamentares, como os deputados Miguel Rossetto, Sofia Cavedon e Stela Farias.