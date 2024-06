Lula compara privatização da Eletrobras a crime de lesa-pátria

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, comparou na noite desta quarta-feira (19) a privatização da Eletrobras a um crime de lesa-pátria. A declaração do presidente foi feita em uma cerimônia de homenagem ao Dia do Cinema Brasileiro na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro."Quantas vezes tentaram acabar com a Petrobras? Quantas vezes tentaram negar que a gente não tinha direito a petróleo? Privatizaram a Eletrobras. Fizeram uma política de lesa pátria. Privatizaram a Vale, quiseram privatizar o BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica", afirmou o presidente.Lula ressaltou os recentes investimentos no setor cultural e disse que a ministra Margareth Menezes (Cultura) não tem direito de reclamar "de qualquer corte"."Nunca antes na história do País os companheiros ligados a indústria da Cultura ouviram tantas noticias boas", afirmou Lula, em tom de brincadeira: "Ela (ministra da Cultura) não tem direito de reclamar de qualquer corte."Lula afirmou ainda que não vai se aposentar. E acrescentou: "No governo do presidente Lula não faltará disposição para que a Cultura se transforme em indústria. Eu sou o presidente que mais investiu em educação, ciência e tecnologia e institutos federais. No governo meu e da Dilma, 99% das coisas culturais foram aprovadas no nosso governo. Quando nós saímos, foi como se tivesse passado uma praga de gafanhotos."