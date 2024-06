Referência para agropecuária, IPDVF está em situação calamitosa devido aos alagamentos de Maio

Laboratório referência em pesquisa e diagnóstico e campanhas sanitárias na área animal e de defesa sanitária agropecuária, o Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (IPDVF), localizado em Eldorado do Sul, foi fortemente atingido pelos alagamentos que atingiram o térreo do prédio, onde estão situados laboratórios, e também o segundo andar, onde dezenas de pessoas ficaram abrigadas, inclusive com animais de estimação, em situação de extrema emergência. As informações são do Sintergs (Sindicato dos Servidores de Nível Superior - RS).

O diagnóstico foi feito a partir de uma vistoria realizada, na última sexta-feira (14/06), pela diretoria do Sintergs que foi até o local e teve reunião com servidores públicos representados pelo Sindicato e que atuam no local.

Ligado ao Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (DDPA/Seapi), o IPDVF é referência nos serviços de diagnósticos junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do RS. Na área de parasitologia, é referência junto à Organização Mundial para Alimentação e Agricultura das Nações Unidas (FAO).

Pioneirismo na ciência

O IPVDF sempre foi pioneiro e referência em sanidade animal, sendo reconhecido no Brasil e internacionalmente. Produziu vacinas que muito contribuíram para o controle e erradicação de enfermidades animais como vacina contra a Raiva, Peste Suína Clássica, vacina contra a Brucelose e principalmente a Vacina contra a Febre Aftosa, essencial para o agronegócio e as exportações gaúchas e brasileiras.



Assim, o IPVDF foi o pioneiro no Brasil, em 1944, ao produzir a vacina contra a Febre Aftosa e também, em 1983, em aprovar junto ao Ministério da Agricultura e produzir a vacina Oleosa contra a Febre Aftosa para aplicação oficial em campo, a qual foi fator fundamental para a erradicação da Febre Aftosa no Brasil.



O IPVDF realiza atualmente o diagnóstico de raiva, tuberculose, carbúnculo e clostridioses em geral, salmoneloses, mastites, exames parasitológicos e histopatológicos, sendo acreditado pelo INMETRO para a realização do diagnóstico da Peste Suína Clássica (PSC), Peste Suína Africana (PSA), Síndrome Respiratória Reprodutiva Suína (PRRS), Doença de Aujeszky, Brucelose Bovina e Suína e ainda Sarna.



“Diante do quadro constatado retornamos preocupados. Entendemos ser necessária uma avaliação urgente por engenheiro especializado e uma ação imediata por parte do Estado para que todas as atividades sejam o mais rápido possível retomadas, trazendo o necessário amparo aos servidores lá lotados e que são de extrema importância para o agronegócio do RS”, destaca o Vice-presidente do Sintergs, Danilo Krause, que visitou o IPDVF junto com o Diretor de Assuntos Previdenciários e Saúde do Sintergs, Sylio Alfredo Petzhold, e com o membro do Conselho Fiscal da entidade, Augusto Cunha, todos ex-servidores do IPVDF.

Recuperação

A situação, segundo os dirigentes do Sintergs, é calamitosa, nada muito diferente do que ocorreu nas demais localidades. O IPDVF teve comprometimento completo do local, que necessita de forte limpeza, higienização e recuperação completa das paredes, pisos, portas, avaliação da rede elétrica e hidráulica, pintura em geral e recuperação de todo setor externo de apoio.



Na oportunidade, os dirigentes do Sintergs foram recebidos pelo Diretor Adjunto do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária (DDPA) – órgão criado para substituir a extinta Fundação de Pesquisa Agropecuária (FEPAGRO) -, médico veterinário Vilar Ricardo Gewehr, e pelo Diretor Substituto do IPVDF, médico veterináro Fernando Sérgio Castilhos Karam.



O Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor está localizado no município de Eldorado do Sul em uma área de 370 hectares. A região foi fortemente atingida pelos alagamentos de maio.