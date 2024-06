BRDE tem encontro com equipe do BNDES para tratar do apoio às empresas afetadas pelas enchentes no RS

Parceiros históricos no apoio aos diferentes setores da economia no Sul do país, representantes do Banco Regional do Extremo Sul (BRDE) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) estiveram reunidos, nesta quarta-feira (12/6), para alinhar os mecanismos de socorro às empresas e produtores rurais atingidos pelo recente desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul. Além de abordar a sistemática dos financiamentos a partir do fundo emergencial de R$ 15 bilhões anunciado pelo BNDES, o encontro serviu para o BRDE renovar o pedido de liberação de um limite extraordinário de recursos para capital de giro e novos investimentos.



“Mesmo ampliando nossas parcerias com instituições internacionais, o BNDES segue sendo nossa principal fonte e seria de extrema importância termos um aporte extra para esse momento de reconstrução do no estado”, ponderou o diretor de Planejamento do BRDE, Leonardo Busatto. Conforme relatou o diretor, muitas empresas em cidades devastadas pelas cheias, em especial no Vale do Taquari, representam a principal fonte de emprego.

LEIA TAMBÉM: Empresários avaliam que medidas anunciadas são insuficientes para retomada econômica do RS



O encontro ocorreu na sede do posto avançado que o BNDES montou em Porto Alegre. Conforme o coordenador do escritório e chefe do Departamento de Clientes e Relacionamento Institucional do BNDES, Tiago Peroba, o banco federal irá centralizar o atendimento às grandes empresas (com faturamento anual acima de R$ 300 milhões). As demais empresas de menor porte ficariam com os parceiros operacionais. Sobre o pedido de ampliação do limite de recursos para o BRDE, Peroba observou que tema depende de análise da área de análise de risco e da diretoria.



A reunião contou com a participação, também, do superintendente do BRDE no RS, Maurício Mocelin; do gerente de Operações, Paulo Raffin. Pelo BNDES, esteve presente ainda o gerente do Departamento de Captação e Relacionamento Institucional, Luiz Carlos Galvão. Conforme anúncio do BNDES, a disponibilização de R$ 15 bilhões em recursos do Fundo Social do Pré-Sal se destina para os municípios que tiveram estado de calamidade pública decretado pelo Governo Federal. Os recursos podem ser utilizados para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos e projetos de investimento, como recuperação de plantas produtivas.