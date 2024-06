Fluxo cambial total em 2024, até 14 de junho, é positivo em US$ 12,172 bi, mostra BC

O fluxo cambial do Brasil é positivo em US$ 12,172 bilhões em 2024, até a última sexta-feira (14), segundo dados preliminares do Banco Central. No mesmo período do ano passado, o País tinha entrada líquida de US$ 11,911 bilhões.

O canal financeiro tem saída líquida de US$ 25,785 bilhões, com compras de US$ 267,211 bilhões e vendas de US$ 292,996 bilhões. Esse segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Em contrapartida, o País acumula entrada líquida de US$ 37,956 bilhões pelo canal comercial este ano, até a última sexta-feira (14). São US$ 105,691 bilhões em importações e US$ 143,657 bilhões em exportações.

Nas exportações, incluem-se US$ 15,893 bilhões em adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 33,450 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 94,304 bilhões em outras entradas.

Mensal

Segundo dados preliminares do Banco Central, o fluxo cambial brasileiro foi positivo em US$ 6,337 bilhões em junho, até o dia 14. As estatísticas finais serão divulgadas até a terceira semana do próximo mês. Em maio, o fluxo foi negativo em US$ 713 milhões.

O canal financeiro contabilizou entrada de US$ 2,104 bilhões este mês, até o dia 14. O montante é resultado de US$ 27,038 bilhões em compras e US$ 24,934 bilhões em vendas.

O saldo preliminar de junho é positivo em US$ 4,233 bilhões no comércio exterior. As importações somam US$ 8,335 bilhões e as exportações, US$ 12,568 bilhões. Nas exportações, incluem-se US$ 1,575 bilhão em ACC, US$ 3,253 bilhões em PA e US$ 7,739 bilhões em outras entradas.

Semanal

Conforme os dados preliminares divulgados pelo BC, o fluxo cambial do Brasil foi positivo em US$ 1,037 bilhão na semana passada.

O canal financeiro teve saída líquida de US$ 250 milhões entre os dias 10 e 14, resultado de compras no valor de US$ 14,278 bilhões e vendas no total de US$ 14,528 bilhões.

O saldo do comércio exterior foi positivo em US$ 1,287 bilhão, com US$ 5,70 bilhões em importações e US$ 4,413 bilhões em exportações. Nas exportações, estão incluídos US$ 581 milhões em adiantamento de contrato de câmbio, US$ 1,418 bilhão em PA e US$ 3,701 bilhões em outras entradas.