Dólar abre em alta, mas cai ante real com trégua em tarifas e alta do minério

Após breve alta nos primeiros negócios desta terça-feira (15), o dólar passou a cair levemente no mercado à vista, refletindo ajustes técnicos iniciais em meio a um baixo volume de negócios.



O mercado de câmbio se alinha à queda externa do dólar ante peso chileno e peso mexicano, com a trégua nas tarifas dos EUA e alta do minério de ferro. O governo americano prometeu medidas para apoiar a indústria automobilística, após anunciar isenção de tarifas para produtos tecnológicos.



Os juros futuros adotam viés positivo, apesar da deflação do IGP-10 de abril. A curva de taxas acompanha a subida dos rendimentos longos dos Treasuries, com investidores atentos aos desdobramentos das negociações sobre tarifas e com expectativas por discurso do dirigente do Federal Reserve (Fed) de Richmond, Tom Barkin (12h35).



A China determinou que as companhias aéreas do país não aceitem mais entregas de aviões da Boeing, como parte da guerra comercial com os EUA que levou o presidente Donald Trump a impor tarifas de 145% a bens chineses, segundo fontes com conhecimento do assunto. Pequim também pediu que as companhias aéreas chinesas suspendam quaisquer compras de equipamentos e peças para aeronaves de empresas americanas.



Donald Trump afirmou que todas as licenças necessárias serão entregues rapidamente à Nvidia e para todas as empresas que se comprometerem a fazer parte "da Era de Ouro".



O ministro da Economia do Japão, Ryosei Akazawa, afirmou que o país está disposto a colaborar com os EUA para alcançar objetivos econômicos, desde que de forma mutuamente benéfica. A declaração foi feita antes de sua visita a Washington, de quarta a sexta-feira, onde se reunirá com autoridades americanas para discutir negociações comerciais.



O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 7,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025, 10,4% menor do que o ganho de US$ 6,7 bilhões apurado em igual período do ano passado. O lucro diluído por ação do banco americano entre janeiro e março foi de US$ 0,90, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,82.



No Brasil, o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) caiu 0,22% em abril, puxado pelo minério e alimentos, após alta de 0,04% em março, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o índice acumula aumento de 1,22% no ano e de 8,71% em 12 meses.



O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira publica medida provisória e decreto que regulamentam o Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados (Propag), instituído por lei complementar no início do ano.