Senar-RS inicia as entregas aos produtores rurais atingidos pelas enchentes

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Rio Grande do Sul (Senar-RS), por meio da iniciativa SuperAção Agro Rio Grande do Sul, iniciou a distribuição de itens de apoio humanitário aos produtores rurais atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A ação, em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul (Fetag-RS) e o Sistema CNA/Senar, vai focar em itens como cestas básicas, kit de higiene pessoal, eletrodomésticos, colchões, cobertores, roupas de cama, fogões, geladeiras e caixas d'água para auxiliar na retomada da rotina dos produtores gaúchos.



Além da entrega dos suprimentos, outras medidas de apoio às famílias do meio rural foram implementadas. Bem como, a distribuição de feno para alimentação dos animais e de açúcar para alimentação de abelhas; demanda de maquinários para limpeza de propriedades e imóveis rurais; coleta e análise de solo para recuperação da matéria orgânica e disponibilidade de tele-atendimento médico e psicológico. Nas primeiras ações da iniciativa, que promoveu uma ampla ação para mitigar os impactos ao agronegócio gaúcho, o foco foi no socorro imediato aos animais, segundo o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli. "A prioridade foram os animais, que já estavam fisicamente comprometidos após 30 dias com acesso escasso à alimentação, por isso, corremos com a distribuição dos alimentos para a sobrevida deles", afirma Condorelli.



Até o momento, mais de dois mil formulários foram enviados pelos produtores. Destes, há uma concentração de pedidos de ajuda nas regiões dos vales do Rio Pardo e do Taquari, Serra gaúcha e alguns pedidos também na Região Metropolitana de Porto Alegre e Zona Sul do estado. A meta é que, até o dia 15 de julho, 8 mil propriedades sejam visitadas para que os estragos possam ser contabilizados in loco, conforme o superintendente. Para isso, houve um incremento no efetivo da equipe; 150 pessoas chegaram para somar às 200 que já estão em atividade.



"Queremos ampliar os dados a partir desta semana, para ter a maior compreensão possível sobre o cenário do agronegócio gaúcho, tão atingido pelas enchentes. Mas antes, precisamos garantir que o produtor rural volte a ter dignidade. Esta primeira etapa prioriza ajudar diretamente o ser humano e os animais", destaca Condorelli.

O SuperAção Agro Rio Grande do Sul tem como base a experiência acumulada de ações semelhantes, como o projeto SuperAção Brumadinho. Com isso, cerca de 300 técnicos de campo e instrutores de todo o Brasil foram enviados pelo Sistema CNA/Senar para reforçar a atuação local do Senar-RS. Esses profissionais especializados estão envolvidos em todas as fases da recuperação, desde o levantamento de perdas até a manutenção de maquinários e a prestação de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG). O SuperAção totaliza um investimento de R$ 100 milhões, por meio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).



A partir de diagnósticos realizados, também serão elaborados planos de recuperação individualizados para cada propriedade, visando a recomposição eficiente da atividade produtiva, similar ao que é feito nas ações do Senar com a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG).



Com a união de esforços da CNA, Senar, Farsul e Fetag-RS, a expectativa é acelerar a recuperação do agronegócio no Rio Grande do Sul. Esta ação coordenada pelo Senar reforça o compromisso das entidades em apoiar o setor agropecuário gaúcho, fundamental para a economia do estado e do país.