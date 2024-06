Pesquisa aponta perda de R$ 150 milhões na cultura gaúcha

O setor cultural gaúcho pode ter uma perda de, no mínimo, R$ 150 milhões dentro de 10 meses, a partir do impacto causado pelas enchentes do mês de maio. O valor é calculado com base em uma pesquisa promovida pelo Instituo Cultural da PUC-RS, em parceria com diversas instituições, como o Conselho Municipal de Cultura de Porto Alegre, entre produtores culturais de todo o Estado.

O levantamento segue aberto, mas com dados até 28 de maio, entre 1868 profissionais e produtores de pequenos, médios e grande eventos ouvidos, o setor mais afetado foi o da Música, com 20,7% dos profissionais. Dele, seguem artes cênicas (11,5%), gestão e produção e empresariamento cultural (8,1%), audiovisual (6,8%), artes visuais (6,3%), circo (2,3%), museus (2,1%) e artesanato (1,7%). O relatório aponta que 86 locais com acervos culturais afetados e 242 eventos cancelados ou adiados “Entre eles, vários com grande produtoras. Com certeza, muitos milhões foram perdidos”, avalia um dos coordenadores da pesquisa, Michel Flores, do Instituto Cultural da PUC-RS.

O cálculo de R$ 150 milhões de perdas é feito pelo produtor cultural Vitor Ortiz, idealizador do levantamento. Gestor cultural há mais de 30 anos na Capital e integrante da organização de grandes eventos, como o Porto Alegre em Cena, Ortiz observa que a renda média de profissionais da cultura é calculada em dois salários mínimos. “Não temos números específicos de prejuízos materiais. Mas, se o contingente é de 5 mil profissionais da iniciativa privada sem renda ou com renda prejudicada, é possível chegar a R$ 150 milhões em 10 meses, o tempo previsto para recuperação”, observa.

O gestor cita, com preocupação, um dado específico do relatório: 81,4% dos participantes têm, como única fonte de renda, a cultura, o que pode indicar um contingente semelhante ao período da pandemia. Ortiz acredita que a pesquisa já surtiu efeitos, ao citar a publicação, nesta quinta-feira (13), de instrução normativa pelo Ministério da Cultura (MinC), permitindo flexibilização nas prestações de conta. “Mas é preciso mais. O levantamento evidenciou que a demanda maior é para um auxílio emergencial para esses profissionais”, reivindicou.