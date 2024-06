Crea-RS mobiliza profissionais para atender municípios atingidos pela enchente

A Campanha Reconstruir RS, lançada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), busca neste momento a mobilização de 100 profissionais voluntários gaúchos, catarinenses e paranaenses, para realização uma ação em Arroio do Meio, muito afetado pelas enchentes e cheias ocorridas no mês de maio.

“Nós temos uma demanda, do prefeito do município, de mil laudos técnicos e queremos mobilizar também os voluntários para atender Cruzeiro do Sul”, informa a presidente do Conselho gaúcho, Engenheira Ambiental, Nanci Walter. No momento, são 2.445 voluntários inscritos, sendo que 66 já estiveram em ação, com 631 laudos realizados.



De acordo com a dirigente, é necessário o apoio desses profissionais dos CREAs de Santa Catarina e do Paraná neste momento de reconstrução do Rio Grande do Sul. “O Crea-RS está apoiando o Estado, neste momento, com a questão logística, sendo que alguns profissionais voluntários estão vindo do litoral e de outras localidades até a nossa sede”, cita. Nanci explica que a ação foi muito difícil pela logística, como, por exemplo, no município de Sinimbu, conseguindo reunir pouco mais de 40 voluntários.



Nanci explica que o Crea-RS está credenciando com o objetivo de mobilizar um número maior de profissionais para trabalho voluntário técnico, com vistas à vistoria e reconstrução da infraestrutura e de moradias nos municípios atingidos. “Desde a abertura do cadastro, em 13 de maio, mais de dois mil profissionais já se voluntariaram para atuar nos municípios que tiveram decretado o Estado de Calamidade Pública”, lembra.



Outra ação do Crea-RS foi a aprovação pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou seja, da ART Humanitária. Por meio dela, os profissionais voluntários de qualquer unidade da federação, com visto no Rio Grande do Sul, envolvidos nas ações voluntárias estão isentos da taxa de ART.

Visita da equipe do CREA-RS ao Jornal do Comércio. TÂNIA MEINERZ/JC

A presidente destaca que, neste momento, as ações serão realizadas em conjunto com as equipes técnicas de cada administração municipal e vão contribuir para avaliar as reais condições das residências após os danos causados pelas enchentes, assim como orientar tanto os moradores como o poder municipal nas medidas necessárias.



Nanci informa que três locais já receberam as equipes, como Sinimbu, já citado, além do Distrito de Vila Mariante (Venâncio Aires) e Vale do Sol. “A primeira ação de vistoria técnica, intermediada pelo Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale) no dia 18 de maio, quando o Crea-RS, em conjunto com o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias do RS (Ibape-RS) e o Seac, viabilizou a ida de 15 engenheiros para Sinimbu. Na região, os voluntários realizaram 105 laudos técnicos de residências.



A ação no Distrito de Vila Mariante ocorreu nos dias 1 e 2 junho, com 30 profissionais e no local foram realizadas vistorias em 474 unidades habitacionais. Já no Vale do Sol, com 10 mil moradores, sofreu principalmente com deslizamentos de terra e recebeu uma equipe de 21 voluntários do Crea-RS no dia 7 de junho. No local foram vistoriadas 44 residências, com 17 interdições. Também foram vistoriadas oito pontes com a recomendação de duas interdições.

A equipe da entidade visitou a redação do Jornal do Comércio na manhã desta terça-feira (11), quando foi recebida pelo diretor-presidente, Giovanni Jarros Tumelero, pela diretora de projetos, Stefania Jarros Tumelero, e por demais gestores do JC. Na oportunidade, a presidente do Crea-RS, lembrou da passagem do aniversário de 91 anos da instituição, que ocorreu no dia 30 de maio.