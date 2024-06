Tá na Mesa retorna com debate sobre medidas emergenciais e a retomada socioeconômica no RS

Após 39 dias, o Tá na Mesa, da Federasul, volta a ser realizado presencialmente no Palácio do Comércio, nesta quarta-feira (12), às 12h. As chuvas que destruíram parte do Rio Grande do Sul e inundaram o Centro Histórico de Porto Alegre continuam na pauta do evento, que vai receber os economistas da Farsul, Antônio da Luz; da Fecomércio-RS, Lucas Schifino; da CDL POA, Oscar Frank e da Fiergs, Giovanni Baggio. Eles vão falar sobre a “Análise das Medidas Emergenciais para contenção de prejuízos e retomada socioeconômica”. O Tá na Mesa marca um recomeço das atividades presenciais da Federasul, sendo que outros encontros estavam ocorrendo unicamente de forma online. O prédio da entidade, alagado, foi interditado no dia 3 de maio. A reabertura do Tá na Mesa simboliza um esforço contínuo para superar os desafios causados pelas calamidades naturais e buscar soluções eficazes para a recuperação do Estado. A Federasul defende junto ao governo federal um pacote de medidas para salvar empregos e empresas. Mesmo após o anúncio de auxílios feito pelo presidente Luis Inácio Lula da Silva, o presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, ainda considera as ações “insuficientes”.