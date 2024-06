WhatsApp lança ferramenta de pagamento por Pix para negócios

*de São Paulo

O WhatsApp lançou, nesta quinta-feira (6), durante a conferência global Conversations, em São Paulo, uma série de ferramentas para negócios. Uma das novidades é um gerador de código Pix.



Guilherme Horn, head do WhatsApp para Mercados Estratégicos, explica que a estreia irá gerar confiança e padronização. "Lançamos pagamento com débito e crédito no ano passado, e agora o Pix, que é um meio que cresce muito para negócios", sublinha.

As empresas devem se cadastrar no WhatsApp Business para oferecer a opção aos clientes. "O consumidor copia um códio para aquela transação específica e depois entra no banco. Ele ainda recebe um recibo. Funciona com o API do Banco Central", detalha o executivo. Além do Brasil, apenas a Índia utiliza um meio de pagamento no aplicativo.

Outro lançamento do WhatsApp no evento, que ocorreu na Bienal, dentro do Parque Ibirapuera, é o Meta Verified. "É muito importante porque sabemos a quantidade de golpes que temos no Brasil. Natural que boa parte desses golpes aconteça dentro do WhatsApp", avalia.

O Verified traz a possibilidade para que o número de telefone do pequeno negócio seja atestado pela Meta - que cobrará pelo serviço. O público, assim, entende que ela é legítima. "Terão preços dependendo do tamanho do negócio e dos usos. São valores mensais", completa Horn, mencionando que o WhatsApp criou uma "internet verde" no País ao ser a fonte de informações e de geração de economia para tanta gente.

É a primeira edição do evento global da Meta em São Paulo Mauro Belo Schneider/Especial/JC

O WhatsApp, que atualmente tem 2 bilhões de usuários no mundo, opera através de três plataformas diferentes: Messanger (para falar com família e amigos), Business (para pequenas empresas) e Business Platform (API), interface de programação que se integra com os sistemas de cada empresa.

Em 2024, o Whats completa 15 anos de seu lançamento. Conforme Horn, ele parou de funcionar apenas quatro vezes de forma global neste período.

Ainda sobre números, são registradas 600 milhões de conversas por dia entre clientes e negócios através do Facebook, Instagram e WhatsApp, com o Brasil na liderança. Mauren Lau, vice-presidente da Meta na América Latina, informou que o País é o quinto do mundo em população digital.

A inidiana Nikila Srinivasan, VP de produtos de business messaging na Meta, reforçou a importância da comunicação simples, confiável e com privacidade.



Meta fez parceria com a Defesa Civil durante enchentes no RS





Para auxiliar os gaúchos durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio Para auxiliar os gaúchos durante a, a Meta disponibilizou um robô para que a Defesa Civil fizesse a integração de seus sistemas para disparar mensagens sobre áreas de vulnerabilidade de novas chuvas. "Começamos a fazer nacionalmente no ano passado em parceria com a Defesa Civil Nacional, que costumava disparar SMS, e a resposta era quase nenhuma. Quando começamos a testar pelo Whats, além de receber, as pessoas agradeciam e encaminhavam para outras. A reação foi muito rápida", afirma Guilherme Horn, head do WhatsApp para Mercados Estratégicos.

A situação do Estado, inclusive, foi citada na abertura do evento pela gerente de comunicação interna da Meta global. "Muitos dos nossos amigos foram afetados, queremos enviar afeto a eles", falou Janet Rodriguez.

Mark Zuckerberg não participa, mas grava vídeo





CEO da Meta, Mark Zuckerberg Mauro Belo Schneider/Especial/JC

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, não compareceu ao evento em São Paulo, mas gravou um vídeo para o público, composto por 1,2 mil pessoas, a maioria parceiros e clientes. Ele citou, ainda, um lançamento referente à incorporação de Inteligência Artificial no WhatsApp em português em julho.

"O Brasil envia quatro vezes mais mensagens de voz do que qualquer outro país", citou Zuckerberg.

Outra celebridade que participou através de uma videochamada foi o apresentador Luciano Huck, que falou sobre o projeto Familhão. Trata-se de um clube de benefícios do WhatsApp que sorteia R$ 1 milhão todo mês.

AI para empresas – Entre as tarefas, estão criação de anúncios no Facebook ou Instagram que levem para um chat no WhatsApp ou obter suporte por meio de recursos como catálogo ou respostas rápidas, por exemplo.



Meta Verified para WhatsApp – Solução é para quem usa o aplicativo do WhatsApp Business no Brasil, Índia, Indonésia e Colômbia. O Meta Verified tornará mais fácil para as empresas estabelecerem uma presença no WhatsApp, construírem credibilidade junto aos clientes e expandirem sua marca para que as pessoas possam se sentir mais confiantes ao entrar em contato.



Chamadas para empresas – A possibilidade de ligar para uma grande empresa no WhatsApp apenas com um toque.



Mensagens customizadas para clientes – Opção de mandar mensagens de marketing customizadas para clientes - como felicitações de aniversário ou promoção de datas específicas - de forma mais rápida.



Pix – Foi adicionada a facilidade de pagar com Pix, o meio de pagamento mais usado no Brasil, para que pessoas e empresas tenham mais opções de como comprar e vender no WhatsApp.