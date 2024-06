Aneel orienta como religar energia elétrica no retorno a imóveis atingidos

Passado o pior momento das enchentes no Rio Grande do Sul e em outras localidades do Sul do Brasil, muitas famílias estão retornando a suas casas e avaliando o estado do imóvel e dos equipamentos na propriedade. Dentro desse contexto, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou dicas valiosas de segurança e aproveitamento na religação da energia elétrica e dos aparelhos em residências após a enchente.



Orientações de segurança



A primeira coisa a fazer é desligar a chave geral, aquele disjuntor que está lá na caixa do contador (medidor de energia).

Tire todos os aparelhos das tomadas. A maioria dos eletrodomésticos não estraga com a água. Mas se forem ligados à energia elétrica molhados, estragam.

Limpe bem as tomadas. Se puder, abra as caixas das tomadas e das chaves da luz (interruptores). Tire toda a lama e a água que estiver nelas e deixe secar.

Verifique se tem água ou lama nos canos (eletrodutos) por onde passam os fios e seque bem.

Quando tudo estiver limpo, bem seco e no lugar, pode ligar a luz com segurança.

Não ligue na tomada nada que esteja molhado ou sujo de lama. Primeiro limpe e seque bem seus eletros.

Para limpar os eletrodomésticos, pode jogar jato d’água para tirar a lama. O motor da geladeira é fechado, pode-se lavar à vontade.

Outros motores, como os de lavadora e liquidificador, podem ser lavados, mas o ideal é desmontar para limpar bem. Peça a alguém que tenha conhecimento técnico para fazer isso.

Eletrônicos que usam baterias ou pilhas podem ter danificado as partes que estavam ligadas, mas nem sempre é perda total. Limpe bem, deixe secar e leve para um técnico verificar.

Se a enchente atingiu o teto do imóvel, tire as lâmpadas e limpe os soquetes. Pode lavar as lâmpadas e deixar secar bem.

Assista ao vídeo da Aneel sobre as dicas de segurança.