JetSmart suspende rota low cost entre Porto Alegre e Buenos Aires

A JetSmart, companhia aérea chilena low cost, cancelou o início da rota entre Porto Alegre e Buenos Aires, na Argentina. O trajeto havia sido anunciado no mês passado e a operação estava prevista para começar no dia 12 de julho.

A suspensão ocorre devido às enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. O Aeroporto de Porto Alegre ficou inundado, com o terminal de passageiros e a pista embaixo d´água.



A venda de passagens, que tem custo mais barato, já havia iniciado. A JetSmart está oferecendo aos clientes várias opções de reembolso (confira abaixo).



Segundo a assessoria de imprensa da JetSmart, diante da situação atual, a companhia não tem previsão para colocar a rota Porto Alegre Buenos Aires em operação. Os voos entre a capital gaúcha e a Argentina eram considerados pela empresa como um reforço na ligação entre o Brasil e os países vizinhos, conforme contou em entrevista ao Jornal do Comércio a gerente Comercial de Mercados Internacionais e Desenvolvimento Regional da JetSmart Veronica Marambio Alvarez.

Como obter reembolso de passagem comprada pela JetSmart:

• Reembolso por Cartão Presente: Solicite o reembolso de 100% do valor pago no Cartão

Presente JetSmart.

• Alteração de rota: Você pode solicitar a alteração para outra rota entre Argentina e Brasil

sem custo adicional, sempre sujeito à disponibilidade do novo voo. Você pode solicitar a

alteração até 30 de junho de 2024 para voar até 31 de dezembro de 2024.

• Devolução ao meio de pagamento original: Solicite o reembolso ao meio de pagamento

utilizado na compra.