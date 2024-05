Anunciada nova data de abertura do aeroporto de Porto Alegre: 7 de agosto

Foi emitido, na noite de quarta-feira (22), um comunicado aos aeronavegantes, chamado de Notam, com nova data de abertura do Aeroporto de Porto Alegre. Conforme o aviso, o reinício das operações será no dia 7 de agosto, a partir das 23h59min. Anteriormente, o prazo de fechamento era 30 de maio.

Até então, apesar do Notam indicar a interdição do Salgado Filho apenas até maio, rumores sinalizavam que a reabertura seria apenas em setembro. A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu a venda de passagens no aeroporto no dia 14 de maio, após a enchente histórica que devastou o Rio Grande do Sul. O local ficou inundado e foi fechado no dia 3.



Desde então, os voos passaram a ser realocados para outros aeroportos do Estado ou para Florianópolis. Nesta semana, iniciaram as vendas para saídas de Canoas.