Sob gestão do CIC Bento, 15ª Envase Brasil inicia na Serra Gaúcha

a feira movimente cerca de R$ 120 milhões



De acordo com a presidente do Conselho Superior do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC),Marijane Paese, que comprou a Envase no ano passado, as expectativas estão altas. “No primeiro dia já vimos uma boa movimentação de visitantes. Nossos expositores estão se superando pela qualidade e pela forma como eles estão se apresentando aqui na feira. Eles estão fazendo a diferença."



Ela ressaltou, ainda, a oportunidade de conhecimento e de fazer contratos no evento, que espera receber cerca de 10 mil pessoas. “Tem oportunidade para todas as empresas, tanto as de pequeno quanto as de médio porte. Tenho certeza que os visitantes ficarão surpresos com a inovação do setor, que vai mostrar toda sua potência”, conjecturou.



A 15ª Edição da Envase Brasil, feira de tecnologia, embalagens e processos para a indústria de bebidas e alimentos, começou nesta terça-feira (23) em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Antes mesmo das portas do Parque de Eventos abrirem, pontualmente às 14h, as filas já se formavam do lado de fora. A expectativa é que, nesta edição,. O evento segue até quinta-feira (25) com palestras, workshops e oportunidades de networking. É uma região referencial também para o turismo de negócios.

O Cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, acredita que a realização da feira contribui para internacionalizar a Serra Gaúcha. “Bento está sendo conhecida fora do Brasil. Existe potencial para essa região em toda a Europa. Acreditamos que daqui 30 anos Bento vai ser conhecida como a capital do Agriturismo”, afirmou. O termo, que une agricultura e turismo, foi tratado em palestra no primeiro dia do evento.



O prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, ressaltou a vocação empreendedora da cidade. “Tudo começou com a agricultura lá atrás. Por conta disso, temos um empreendedorismo e uma indústria muito forte. Precisávamos dessa atenção para o setor de envase. Vamos fortalecer nossa indústria”, refletiu.

É impossível dissociar o setor de envase da produção das bebidas, como o vinho, tradicional no Estado. É por isso que um dos temas abordados na 15ª Edição da Envase Brasil, em Bento Gonçalves, foi o Agriturismo. O termo significa a união da agricultura, atividade primária, com o turismo, atividade terciária. Para falar sobre o assunto, o italiano Fausto Faggioli, referência na área, realizou uma palestra no auditório do Parque de Eventos de Bento Gonçalves.



“Quando falamos de agriturismo, estamos falando de entusiasmo, de sentimento. Só de turismo não se vive, mas sem o turismo, a agricultura não é suficiente para proporcionar uma vida confortável para a família, especialmente para os pequenos produtores”, refletiu. Para desenvolver esse segmento, ele considera que é preciso apostar em marketing de confiança e focar na experiência dos visitantes.



“As pessoas podem esquecer o que você fala, mas nunca como você as fez sentir”, destacou. Na visão dele, a Serra Gaúcha, com tantos empreendedores da área, tem potencial para desenvolver o agriturismo. “É uma forma de manter os jovens nos negócios. Isso já existe aqui, o que precisamos é vender uma narrativa para que as pessoas venham visitar. Não é o que você oferece, mas como faz as pessoas se sentirem”, enfatizou.