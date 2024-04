Envase Brasil projeta R$ 120 milhões em negócios

A 15ª edição Envase Brasil, feira de tecnologia, embalagens e processos para a indústria de bebidas e alimentos, que começa nesta terça-feira (23) em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha, está projetando R$ 120 milhões em negócios. Conforme os organizadores, a expectativa é que 10 mil pessoas passem pelo Parque de Eventos de Bento Gonçalves até quinta-feira (25), quando acontece o encerramento do evento.



O valor, segundo a organização, significa um acréscimo de 9% em relação aos R$ 110 milhões que circularam por Bento Gonçalves na edição anterior. O aumento também deve se refletir no número de visitantes, já que no último evento circularam pelos pavilhões do parque cerca de 6 mil pessoas.

aumentou em 40% o número de expositores. "Desde que o CIC comprou a feira, entendemos que tínhamos que buscar os expositores e resgatar a marca", considerou. É a primeira vez que o CIC assume a gestão completa do evento. De acordo com a presidente do Conselho Superior do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves (CIC), Marijane Paese, a expectativa é maior porque, neste ano, a feira"Desde que o CIC comprou a feira, entendemos que tínhamos que buscar os expositores e resgatar a marca", considerou.

A feira Envase Brasil é uma oportunidade para indústrias e para os interessados em máquinas e equipamentos para embalagens, tanques de armazenamento, máquinas automáticas para limpeza de vasilhames, fechamento de garrafas, etiquetadoras, rótulos impressos e máquinas rotuladoras, embalagens e acessórios. A presidente do CIC ressaltou, ainda, o potencial turístico do evento. "Além da busca por networking e tecnologia, existe uma oportunidade para o turismo de negócios. Muitas pessoas podem vir e ficar para o fim de semana na cidade. Acaba movimentando o setor de serviços."

Além de diversas atrações em relação a oportunidades de negócios, a feira tem programação especial para os interessados no cenário vitivinícola. O Rio Grande do Sul lidera a produção de vinhos e sucos de uva, representando 90% da produção nacional no último ano. O Estado é ainda líder dos rankings de empreendimentos cervejeiros artesanais, de indústrias de azeites de oliva e está entre os três principais produtores de laticínios e derivados do Brasil.

Pensando nisso, o evento tem programação especifica para os setores. O Meeting Wine Experience, por exemplo, vai abordar a inteligência artificial, desafios do setor e a valorização do marketing das localidades produtoras de vinhos. Já para quem aposta nas cervejas, acontecerá o Meeting Beer Experience, com um panorama do mercado cervejeiro artesanal, além da terceira edição da Copa Sul Americana de Cerveja. "Vamos ter assuntos que nunca foram abordados na feira. Vai favorecer o pequeno negócio e despertar o interesse do público", considera Marijane.



Na Arena Dinâmica, os visitantes terão a oportunidade de participar de diversos workshops, que incluem experiências nos mundos do azeite e da cachaça. Entre os debates e trocas de experiências na Envase Brasil, haverá ainda a quinta edição da Conferência de Segurança de Alimentos e Bebidas, que, neste ano, terá como tema o enfrentamento aos novos cenários para o setor alimentício e a importância da qualificação, com certificações internacionais aos empresários do setor.