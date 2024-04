CIC Bento Gonçalves prepara feira do setor de bebidas 30% maior

O novo presidente da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Bento Gonçalves, Carlos Lazzari, assumiu sua gestão com uma novidade: a feira Envase agora é um evento da entidade, e não mais de uma promotora de São Paulo. A atividade, marcada para os dias 23, 24 e 25 de abril deve dobrar em 30% o número de visitantes da última edição, em 2022, atraindo 10 mil pessoas e somar 120 expositores. A Envase, que está na 15ª edição, é uma feira de tecnologia, embalagens e processos para a indústria de bebidas e alimentos. “Setenta por cento deste mercado fica no Rio Grande do Sul, especialmente entre Bento Gonçalves e Caxias do Sul”, mensura Lazzari durante visita ao Jornal do Comércio, na manhã desta quinta-feira (11), quando foi recebido pela diretora de projetos do JC, Stefania Tumelero, e pela equipe comercial. Sediada no Parque de Eventos de Bento Gonçalves, na Alameda Fenavinho, nº 481, a Envase reunirá nomes do setor, brasileiros e estrangeiros, para falar sobre perspectivas para as microcervejaria. Além disso, durante a conferência, serão anunciados os vencedores da II Copa Sul-Americana de Cerveja.A CIC Bento Gonçalves é responsável por uma série de eventos na cidade. Entre eles, a Expobento Fenavinho, marcada para o fim de maio. Lazzari destaca isso como um diferencial em relação a outras entidades, que focam em cursos, reuniões almoços e cobrança de mensalidades. O gestor é dono da empresa de refeições corporativas Prato Mil, que atende, inclusive, os eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Durante a visita, Lazzari pôde conhecer mais detalhes sobre o projeto do JC Mapa Econômico do RS, que neste ano também será promovido em Bento Gonçalves em setembro.