Polo Petroquímico de Triunfo registra mais um acidente; trabalhador ferido está na UTI

Menos de uma semana depois de ter ocorrido um acidente na Braskem Q2 no Polo Petroquímico de Triunfo, um novo acidente voltou a ocorrer, na tarde de sábado (20). Um trabalhador ficou ferido e foi levado para um hospital em Porto Alegre. Ele passou por cirurgia e está em observação na UTI, segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores do Polo Petroquímico de Triunfo RS (Sindipolo). O acidente ocorreu na mesma caldeira da semana passada que havia pegado fogo e está em reparo de manutenção.

Segundo presidente do Sindipolo, Ivonei Arnt, a Braskem no Polo Petroquímico tem três grandes caldeiras, uma estava avariada (tinha pego fogo na semana passada), uma segunda estava em manutenção programada e somente uma estava em funcionamento, mas insuficiente para manter os níveis de produção dos produtos petroquímicos da unidade industrial.

Após o novo acidente, o Sindicato pediu que os trabalhos nas caldeiras fiquem suspensos pelo menos até a segunda-feira (22) para verificação das condições de trabalho e das circunstâncias deste acidente.

Diante da preocupação com a segurança, o Sindipolo solicitou a inspeção da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego/Ministério do Trabalho (SRTE-RS). Os fiscais estiveram no complexo industrial de Triunfo e, de acordo com o Arnt, fizeram diversas exigências, inclusive um relatório sobre o acidente que aconteceu no dia 14 de abril.

A Braskem se manifestou por meio de nota sobre o novo acidente no complexo industrial. Confira abaixo o texto na íntegra:

Na tarde do dia 20 de abril, aconteceu um acidente durante uma atividade de inspeção de equipamento em manutenção em uma de nossas unidades industriais no Polo Petroquímico de Triunfo. Durante a atividade, um integrante sofreu uma lesão ocasionada pela projeção de uma peça. O integrante foi imediatamente atendido e encaminhado ao hospital de referência. Seu quadro de saúde é estável.

No momento, estamos focados no atendimento do integrante e seus familiares. As causas do acidente estão sendo investigadas e os trabalhos de manutenção onde aconteceu o acidente foram paralisados.