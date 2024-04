Trabalhadores do Polo Petroquímico de Triunfo realizam protesto

Os trabalhadores diretos e terceirizados do Polo Petroquímico de Triunfo, em conjunto com a Central Única dos Trabalhadores (CUT) e sindicatos, realizaram um protesto na manhã de quarta-feira (17) na rodovia de acesso ao Complexo das indústrias do Polo. O protesto incluiu reivindicações como melhores condições de trabalho, banheiros, água e segurança. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Petroquímicos de Porto Alegre e Triunfo (Sindipolo), Ivonei Arnt, disse que o acidente de domingo mostrou não só o sucateamento dos equipamentos e a insegurança como o descaso com que a Braskem trata a questão, uma vez que somente quase 24 horas após o evento ela se manifestou. "Um descaso com os trabalhadores e com a comunidade, que ficou assustada com o tamanho das chamas nas chaminés (flare) do Polo", destaca.

O presidente do Sindicato da Construção Civil de Triunfo (Sindiconstrupolo), Júlio Selistre, afirma que a insegurança no Polo Petroquímico atinge todos os trabalhadores, principalmente os terceirizados. Segundo ele, especialmente neste momento, com uma parada de manutenção em andamento em uma das caldeiras da Braskem, área onde ocorreu o acidente com fogo no domingo passado. "Os trabalhadores estão sobrecarregados e precisam de toda segurança para trabalhar. Mas, em vez de trabalhar para criar um ambiente de trabalho seguro, as empresas, tanto a contratante Braskem como as empresas contratadas de manutenção, fazem de tudo para desrespeitar os trabalhadores e as Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde", comenta Selistre.

Arnt disse que a manifestação foi contra a pressão da empresa de querer impor novo contratos individuais de trabalho que conflita juridicamente com os acordos coletivos que estão em plena vigência. "Os trabalhadores diretos já estão ansiosos com os boatos diários de venda das ações da Odebrecht/Novonor na Braskem e agora essa alteração nos contratos de trabalho está causando grande preocupação a todos trabalhadores petroquímicos. Isso naturalmente afeta o psicológico de todos", comenta.

No caso dos terceirizados, representados pelo Sindiconstrupolo, as reivindicações também estão ligadas a segurança. Eles denunciam péssimas condições de trabalho desde vestiários inadequados até questões básicas como alimentação, banheiros, água adequada para tomar, assédio moral e desrespeito ao acordo coletivo.

A Braskem se manifestou por meio de nota sobre o ato dos funcionários do complexo industrial. Confira abaixo o texto na íntegra:

A Braskem informa que mantém investimentos constantes em segurança e manutenção de suas unidades no Polo de Triunfo. Destaque para mais de R$ 1 bilhão que foram investidos por ano (nos últimos 3 anos) em tecnologia e inovação, para manutenção dos ativos e garantir as operações seguras e com integridade.



O evento ocorrido no último domingo (14/4) na caldeira foi um distúrbio operacional provocado por um vazamento de óleo em um dos queimadores em uma das caldeiras. Um incidente em que as equipes de técnicos da empresa atuaram prontamente para interromper a operação da caldeira. O evento não trouxe riscos para a segurança, pessoas ou ambiente.



As comunidades do entorno do Polo Petroquímico de Triunfo, bem como de Nova Santa Rita e Montenegro, foram informadas do ocorrido na noite de domingo por meio de contato realizado da empresa com lideranças do Conselho Comunitário Consultivo do Polo Petroquímico (representantes das comunidades de Triunfo, Montenegro e Nova Santa Rita).



Sobre os aditivos aos contratos de trabalho, as alterações visam a atender a atual legislação definida pelos órgãos responsáveis. Tão logo foi procurada pelo Sindipolo, a empresa estabeleceu canal de comunicação e continua conversando com o Sindicato para buscar esclarecer os pontos de dúvida.



Quanto às demandas apresentadas por funcionários de empresas contratadas, estas estão sendo tratadas pelas próprias empresas que prestam serviços para a Braskem, junto ao Sindiconstrupolo e, pelo que a Braskem tem conhecimento, o canal de diálogo com o Sindicato permanece aberto e ativo.



A Braskem está aberta à visita da comunidade e profissionais da imprensa para conhecer suas unidades industriais, onde serão apresentados nosso processo e instalações. Nessa oportunidade, poderão ser verificadas a transparência e segurança das operações realizadas no Polo Petroquímico de Triunfo, fato este que é do conhecimento dos órgãos reguladores estaduais e federais.