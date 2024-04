Badesul amplia desembolsos e aposta em inovação

O Badesul financiou, nos últimos cinco anos, mais de R$ 158 milhões em inovação. Foram 65 operações voltadas para processos, produtos, redesenho de plantas e infraestrutura de empresas gaúchas localizadas em 34 municípios do Estado. Somente no ano de 2023, a agência de fomento contabilizou um desembolso de R$ 68,7 milhões em operações de 18 organizações.

lucro líquido de R$ 116,3 milhões Um dos setores que mais merece atenção do Badesul é o agronegócio No resultado final do exercício de 2023, o balanço da agência de fomentou registrou um. O desempenho fiu 132% superior aos resultados conquistados em 2022, em linha com a recuperação gradual da instituição nos últimos anos., que puxa a atividade econômica do Rio Grande do Sul.

Mas a instituição também dá atenção à transformação da economia e aposta em inovação. Além de financiamentos via Finpe/Inovacred, o Badesul também faz aportes em fundos de investimento, que impulsionam startups. De acordo com o diretor-presidente da agência de fomento, Claudio Gastal, foram R$ 55 milhões investidos em sete fundos nos últimos anos.

Do total desinvestido, já houve um retorno de R$ 35,8 milhões, o que, segundo o dirigente, é fruto do apuro da equipe técnica na escolha dos fundos, garantindo retorno para a agência, além de ajudar a desenvolver o ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul.

Para este ano, o Badesul deverá destinar mais R$ 20 milhões – o edital será aberto nos próximos meses. “Será o ano de maior investimento em fundos”, anunciou Gastal.

Operações de crédito beneficiam municípios gaúchos

Os retornos da instituição financeira não se deram somente em operações de crédito para alavancar empresas, mas, também para o setor público. No Estado, 87% dos municípios tiveram ou ainda mantêm operações impulsionadas pela agência de fomento.

Nos últimos cinco anos, foram R$ 518 milhões, enquanto apenas em 2023 foram R$ 182,6 milhões. Os recursos são direcionados para pavimentação, infraestrutura e obras civis. Tanto as linhas de crédito para inovação quanto para municípios são realizadas com recursos próprios da instituição. Entre as metas da agência está a inclusão de projetos de sustentabilidade, além da formatação de um serviço de apoio a modelagem de projetos.

O ano de 2024 também está sendo comemorado pelo Badesul em função das primeiras operações internacionais. Já foram captados R$ 10 milhões através do Fonplata, organismo internacional para financiamento e desenvolvimento de projetos no Brasil, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Uma segunda operação, a ser concluída em abril, na ordem de R$ 30 milhões, será realizada com o CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina).

Outro destaque está na área do turismo. Se de 2019 a 2023, o setor esteve presente em 17% das operações do Badesul, em 2023 pulou para 29%. As operações envolvem aportes no setor de hoterlaria, desde a construção até rouparia, além de empreendimentos como o Cais Embarcadero, em Porto Alegre, e o Spa do Vinho, na Serra Gaúcha.

Dentro das metas para o ano, estão o aporte de mais de R$ 583 milhões em contratos e a criação de um prêmio de sustentabilidade. Também está em estudo a abertura, no segundo semestre, de linhas de microcrédito, em valores de cerca de R$ 2 mil.

A apresentação do balanço do Badesul, bem como os planos da instituição foram apresentados pelo diretor-presidente Claudio Gastal durante visita ao Jornal do Comércio nesta terça-feira (16). Ele esteve acompanhado pelo diretor de operações do setor público do Badesul, Kalil Sebhe Neto, pelo diretor financeiro, Robson Ferreira, e pelo superintendente de comunicação e marketing do Badesul, Christian Spessato. Os dirigentes do Badesul foram recebidos pelo presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.