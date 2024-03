Badesul tem lucro líquido de R$ 116,3 milhões em 2023

O Badesul alcançou lucro líquido de R$ 116,3 milhões em 2023, o que representa um crescimento de 135% em relação a 2022. Contando com patrimônio líquido de R$ 947,8 milhões, a agência de fomento injetou R$ 500,2 milhões na economia gaúcha no último exercício, conforme o balanço patrimonial da instituição divulgado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (14).

O saldo de operações ativas em 2023 foi de R$ 2,2 bilhões. Do total de investimentos realizados no Rio Grande do Sul, 48% destinaram-se a empresas de pequeno e médio porte, 39% ao setor rural e agroindustrial e 13% aos municípios. Ao todo, foram efetuados 356 contratos de crédito.



“Por meio desses financiamentos, são implantados projetos que geram emprego, renda e progresso para o Estado”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.



De acordo com o presidente do Badesul, Claudio Gastal, o lucro líquido da agência de fomento será reinvestido no Estado. "Esse retorno nos possibilitará ampliar ainda mais os crescentes aportes de recursos que o Badesul vem realizando na economia gaúcha. A agência de fomento, que atua em seis Fundos de Investimento em Participações voltados a startups, pretende, ainda neste ano, integrar novos fundos para apoiar empresas inovadoras", conta.