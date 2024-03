Badesul capta R$ 651,2 milhões em propostas de financiamentos na Expodireto 2024

O Badesul Desenvolvimento, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), captou R$ 651,2 milhões em propostas de financiamento na Expodireto Cotrijal 2024. O evento aconteceu de 4 a 8 de março, em Não-Me-Toque. Durante a feira de agronegócio, foram protocoladas solicitações de contratos de crédito voltadas, principalmente, à aquisição de máquinas agrícolas, à construção e ampliação de armazéns e ao desenvolvimento da agropecuária irrigada. As informações são da Ascom Badesul.



“O governo do Estado, por meio do Badesul, disponibiliza condições especiais para obtenção de recursos que amenizem os efeitos da crise climática. São investimentos em tecnologias de irrigação que contribuem com o trabalho dos produtores rurais, evitando a perda das plantações e safras e o comprometimento da oferta de alimentos e seus impactos na economia gaúcha”, ressaltou o titular da Sedec, Ernani Polo.



Nesse cenário, de acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Badesul foi líder no financiamento a sistemas de irrigação em 2023, por meio do Programa de Financiamento à Agricultura Irrigada e ao Cultivo Protegido (Proirriga).



“Estamos incentivando a inovação no agronegócio, assim como fazemos com as empresas de todos os portes, buscando, sempre, o desenvolvimento do Rio Grande do Sul” sintetizou o presidente do Badesul, Claudio Gastal.

Na Expodireto 2024, também foram anunciadas operações de crédito que totalizaram R$ 55,4 milhões, sendo destinadas aos municípios de Dilermando de Aguiar, Sananduva, Santo Antônio das Missões, São Sebastião do Caí e Vale Verde. Ainda, serão beneficiadas com contratos de crédito as empresas Antares Acoplamentos, Avant Projetos Investimentos e Participações, Cervejaria Caí e Polibra – Indústria e Comércio de Materiais de Polimento.