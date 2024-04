"É fundamental garantirmos investimentos no RS", diz Paulo Pimenta

criação de uma agência aduaneira em Guaíba O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o gaúcho Paulo Pimenta, manifestou apoio à ideia de. Ele avalia que é fundamental atrair investimentos do setor automobilístico para o Rio Grande do Sul. Nesta entrevista, Pimenta ainda comenta os aportes feitos pelo governo federal em rodovias.

Jornal do Comércio – Que papel pode ter o Rio Grande do Sul nestes novos investimentos previstos pela indústria automobilística no País?

Paulo Pimenta – Quando pensamos em montadoras de automóveis, o Rio Grande do Sul parece um pouco à margem desse processo. Temos a GM Toyota – Quando pensamos em montadoras de automóveis, o Rio Grande do Sul parece um pouco à margem desse processo. Temos ae aque têm muita importância e por isso é fundamental garantirmos investimentos aqui, mas estamos falando de uma indústria em transição, e aí, é preciso ir além da fabricação de carros. Temos no Estado, por exemplo, a Marcopolo e a Randon, que estão muito avançadas em relação a esse desenvolvimento de motores elétricos e novas tecnologias embarcadas. Temos no Rio Grande do Sul enorme potencial para encontrar espaços e garantir, inclusive, um papel de liderança nesta renovação do setor.

JC – Desde o último ano, o governo federal tem anunciado importantes investimentos em rodovias do Rio Grande do Sul. Concretamente, quanto deste recurso já foi executado?

Pimenta – No ano passado, anunciamos R$ 1,7 bilhão em obras, e deste total, R$ 1,3 bilhão foi executado no ano passado. Neste ano, com o anúncio de diversos outros projetos do Novo PAC, nossa projeção é desembolsarmos, concretamente, R$ 1,4 bilhão em obras de rodovias no Estado. O fato é que estamos cumprindo e concluindo essas obras. Neste período, já investimos mais do que em todos os quatro anos do governo anterior. Vamos finalizar neste ano a BR-116 entre Porto Alegre e Pelotas. Em breve, também teremos finalizado aquele trecho da Scharlau e ponte do Rio dos Sinos, dentro do projeto da adequação deste trecho da rodovia. Na BR-290, no primeiro ano priorizamos os dois lotes, agora, estamos atuando até o quarto lote.

JC – Entre as obras que devem avançar neste ano, o que o senhor destacaria?

Pimenta – Eu diria que até julho vamos dar andamento à obra viária mais importante da Região Metropolitana, com a abertura da licitação para a extensão da BR-448 (Rodovia do Parque) até Portão. E em Sapucaia do Sul, estamos iniciando obras para uma elevada muito importante. Nos próximos três anos, ainda temos mais de R$ 400 milhões para serem investidos neste trecho do Vale do Sinos da BR-116.



Obras em andamento:

_ BR-285 (São José dos Ausentes - divisa com Santa Catarina): R$ 105,9 milhões

_ BR-116 (Porto Alegre - Novo Hamburgo): R$ 507,4 milhões

_ BR-116 (Porto Alegre - Pelotas): R$ 500 milhões

_ BR-290 (Guaíba - Pantano Grande): obras de adequação

_ BR-158/287 (Travessia urbana Santa Maria): R$ 13,6 milhões

_ BR-472 (Ponte Rio Ibicuí): R$ 300 milhões

_ BR-392 (Ponte Rio Uruguai, em Porto Xavier): R$ 221,2 milhões

_ BR-285 (Travessia urbana de Ijuí): R$ 250 milhões (contrato assinado para início de obras)

Licitação próxima:



_ BR-285 (Passo Fundo)

_ BR-448 (Prolongamento até a RS-240, Portão)

_ BR-101/392 (Ponte São José do Norte - Rio Grande)

_ BR-116 (Ponte Jaguarão)

_ BR-153 (Pavimentação Erechim - Passo Fundo)



Fase de projetos:



_ BR-163 (Ponte de Itapiranga)

_ BR-290 (Ponte Uruguaiana)