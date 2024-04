Fórum da Liberdade abre os palcos com CEOs da Isla e Multi

Teve início na manhã desta quinta-feira (04) na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), o Fórum da Liberdade 2024. Sua primeira rodada de palestras aconteceu às 16h com o tema “ Quem move o mundo?”. O palco contou com o CEO da Multi, Alexandre Ostrowiecki, a presidente da Isla Sementes, Diana Werner e o autor do livro Bora Vender e sócio da marca G4 Educação Alfredo Soares.

Diana Werner contou como fez para sua empresa de sementes de hortaliças, Isla Sementes, se tornar uma empresa financeiramente interessante para o público-alvo. Conforme a empreendedora, seria um trabalho árduo que proporciona “um oceano azul de liberdade e poder”. Em contrapartida, isso vem acompanhado de regras a seguir, quer a empresa goste ou não.

As sementes de hortaliça podem não ser um quadrante tão volumoso dentro do Agro, apontou Diana, mas são “a ponta de lança de uma alimentação saudável”. Porém, essa alimentação estaria abaixo do que o público necessita. “Comemos um terço do mínimo recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde)”, reiterou.

Embora essa parcela da população não seja um público ideal, isso pode ser contornado com um diálogo multicanal com o pequeno produtor, cliente final da Isla Sementes, pontuou Diana.

A presidente da Isla exaltou a necessidade de uma logística descentralizada, que atenda o consumidor independente da localização sede da empresa, além de soluções de mercado para o tema. Para Diana, esse tipo de problema acompanha a posição de liderança da empresa, “esse problema nasce quando me posiciono como alguém que quer atender o mercado”, explicou a presidente da exportadora. O que, para ela, traz o resultado de sair de uma empresa pequena que segue tendências para uma que lança”.

Diana também, alegou que o maior empecilho para o empreendedor é o custo de investir, e uma cultura de uma legislação trabalhista que colocaria o trabalhador contra a empresa.

Ostrowiecki, CEO da empresa de eletroeletrônicos e informática Multi, antiga Multilaser, alegou que quem move o mundo é o empreendedor. O empresário utilizou o palco para criticar a presença forte do Estado, de um excesso de burocracia para empresas e cargas pesadas de imposto.

Segundo Ostrowiecki o Brasil, seria um “país dos alvarás”, e “absolutamente falido, permeado pela pobreza”. Além disso, para ele, a cultura latinoamericana vê essa classe de empreendedores como “malvada”, e o capitalismo seria o único fator para resolução da pobreza, pela geração de valor.

Dentro desse ciclo, o Estado atrapalha, para ele, a produção de riqueza, definido como como “as bolas nos pés da locomotiva” que são os empreendedores. O CEO também definiu como um dos principais empecilhos para as empresas “uma herança colonial e cartorial deste pensamento do Estado como regulador”. Para ele, o intelectual tem a tendência a ser mais estatista, porque estudar não gera valor. Enquanto isso, o Estado o apoiaria por interesse, gerando uma “retroalimentação”.

Já o autor do livro Bora Vender, e sócio da G4, Alfredo Soares, contou a sua história. Soares não passou no vestibular, nem conseguiu o emprego que visava, começando como representante comercial de uma gráfica no Rio de Janeiro. Ele explicou que começou vendendo, pessoalmente, cartões e imãs de geladeira para empresas de taxi, futuramente migrando para e-commerce e, por último, virando sócio da atual empresa. O autor exaltou a importância da forma que se encara a jornada e as adversidades. Por fim, definiu como os maiores empecilhos para empresas a imprevisibilidade e facilidade de mudança nos cenários.

Em sua 37º edição, o Fórum da Liberdade é norteado pelo tema “admirável mundo livre” e tem como foco debates políticos e econômicos. Neste ano, terá participação de outras personalidades como Gustavo Franco, Zeina Latif e Marcos Lisboa, o ex-presidente Michel Temer e o ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello.