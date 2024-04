A 37ª edição do Fórum da Liberdade 2024 começa nesta quinta-feira, dia 4 de abril, na Pontifícia Universidade Católica do RS (Pucrs), em Porto Alegre. Os economistas Gustavo Franco, Zeina Latif e Marcos Lisboa, o ex-presidente Michel Temer e o ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello fazem parte dos painéis, além de outras personalidades. A programação do evento prossegue até esta sexta-feira, dia 5 de abril. Os ingressos podem ser adquiridos aqui: https://bit.ly/fl24.