Mentor de Javier Milei será homenageado no Fórum da Liberdade 2024

A 37ª. edição do Fórum da Liberdade 2024 acontecerá nos dias 4 e 5 de abril, a Pontifícia Universidade Católica do RS (PUCRS), com presença de nomes como os economistas Gustavo Franco, Zeina Latif e Marcos Lisboa, o ex-presidente Michel Temer e o ministro aposentado do STF Marco Aurélio Mello. O evento de debates políticos e econômicos também contará com a participação do influencer Favelado Investidor e da jornalista Mônica Salgado. O tema desta edição é um questionamento: “Admirável Mundo Livre?”. De acordo com a presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), que organiza o evento, Fernanda Estivallet Ritter, a programação deste ano foi preparada com o objetivo de construir “debates de ideias de alto nível”, com palestrantes renomados. “Vamos abordar temas relevantes nas mais diversas áreas, como geopolítica, empreendedorismo, sustentabilidade, economia, política e muito mais", adianta a dirigente. Durante o evento, haverá uma homenagem ao economista Alberto Benegas Lynch, considerado um dos maiores expoentes do liberalismo argentino e mentor do presidente Javier Milei. Lynch receberá o Prêmio Libertas. Aos 83 anos, é um dos precursores e disseminadores dos ideais de liberdade e do liberalismo na América Latina e, principalmente, na Argentina. “Com atuação muito intensa como intelectual e acadêmico, ele participou de diversos seminários nos primeiros anos do IEE e foi de extrema importância para nossa formação", aponta Fernanda. Criado em 1997, em comemoração aos primeiros 10 anos do Fórum da Liberdade, o Prêmio Libertas é conferido a indivíduos que se destacam no trabalho pela valorização dos princípios da economia de mercado e pelo respeito ao Estado Democrático de Direito.Outra homenagem será feita ao filósofo Fernando Schüler. Criador e curador do projeto cultural Fronteiras do Pensamento, o intelectual receberá o Prêmio Liberdade de Imprensa. Doutor em Filosofia e mestre em Ciências Políticas pela Ufrgs, Schüler é professor e pesquisador no Insper e foi secretário estadual da Justiça e do Desenvolvimento Social. Já escreveu em diversos jornais e participou de programas de redes de rádio e TV. Atualmente, é colunista da revista Veja e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Prêmio Liberdade de Imprensa foi criado pelo IEE em 2007, com o objetivo de homenagear pessoas dedicadas ao desenvolvimento do pensamento crítico e à defesa e à valorização da liberdade de imprensa. Entre os principais palestrantes, estão confirmados o ativista Félix Maradiaga, principal líder da oposição nicaraguense, o economista Fernando Ulrich, sócio da Liberta Investimentos, o ativista norte-americano contra o aumento de impostos Grover Norquist, Helio Beltrão, referência do liberalismo contemporâneo brasileiro, e o intelectual Michael Shellenberger, ativista na América do Norte no tema energia limpa. Também participarão do evento o Professor HOC, especialista em geopolítica, e o jogador Paulo César Tinga, fundador do primeiro curso online direcionado à formação de novos atletas.O IEE foi fundado 1984 e que organiza o Fórum da Liberdade anualmente. Uma das principais atribuições do Instituto é a formação de lideranças com capacidade empreendedora. A venda de ingressos para o Fórum da Liberdade 2024 está aberta pelo site do evento (www.forumdaliberdade.com.br), com bilhetes do terceiro lote custam a partir de R$ 119 (R$ 59,50 a meia-entrada), valores que serão mantidos até 4 de abril ou enquanto durar esse estoque de ingressos. O almoço de abertura do evento está por R$ 599 no seu terceiro lote. O preço permanecerá o mesmo até 3 de abril, ou enquanto durar o estoque de ingressos. Para a modalidade VIP, já foi aberto o sexto lote, no valor de R$ 799, que vai até 5 de abril ou enquanto durar o estoque de ingressos. Já o combo VIP + almoço está com o terceiro lote aberto, por R$ 899, até 4 de abril. Confira a Programação:Quinta-feira, 4 de abril16h - Quem move o mundo? // Alfredo Soares, Alexandre Ostrowiecki e Diana Werner17h15 - Eterno país do futuro? // Gustavo Franco, Marcos Lisboa e Zeina Latif18h30 - Cerimônia de Abertura e entrega dos prêmios Libertas e Liberdade de Imprensa19h30 - Os Limites do Poder do Estado // Marco Aurélio Mello, Michel Temer e Rogério Marinho, com moderação de Ricardo GomesSexta-feira, 5 de abril9h - Histórias Admiráveis: o Poder do Indivíduo // Favelado Investidor, Leo Siqueira e Tinga10h15 - Semeando o Futuro // Daniel Randon, Estevan Sartoreli e Michael Shellenberger11h45 - Lançamento: 27º Pensamentos Liberais12h - Intervalo para almoço14h - O Poder da Mordaça // Gustavo Maultasch, Marcelo Rech, Marcel Van Hattem e Mônica Salgado15h30 - Chegamos ao Ápice do Mundo Livre? // Helio Beltrão, Professor HOC e Fernando Ulrich17h - Democracia em Risco // Félix Maradiaga17h30 - Chega de Mais Impostos // Grover Norquist e Ranking dos Políticos18h - Painel de encerramento: Recalculando a Rota