RS apresenta potencial diversificado para crescer com a economia azul

O aumento de movimentação portuária, perspectiva de novas demandas navais para os estaleiros nacionais, concretização da hidrovia Brasil - Uruguai através da Lagoa Mirim, desenvolvimento de usinas eólicas offshore (no mar), entre outras iniciativas, estão entusiasmando os empreendedores que atuam nessas áreas no Rio Grande do Sul. Esses são alguns dos temas que estão sendo destacados durante o II Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS, que iniciou nessa quarta-feira (27) e se encerra nesta quinta-feira (28), na Câmara do Comércio de Rio G

O evento acontece paralelamente ao Festival do Mar (Festimar), que se estenderá até o domingo (31). Um dos organizadores do encontro, Guilherme Estima Schuch, detalha que a economia azul abrange a ideia do aproveitamento dos recursos aquáticos, seja do oceano ou da água doce. Ele ressalta que o momento é oportuno para tratar do assunto, especialmente no Estado e em Rio Grande. Schuch recorda que, recentemente, o município da Metade Sul gaúcha foi reconhecido, por lei, como a capital nacional das águas. “Rio Grande sabe do seu potencial, da sua vocação e não está virando as costas para isso”, enfatiza.

No fórum, também foi abordado o Planejamento Espacial Marinho (PEM) Sul, projeto liderado pela Marinha brasileira, que conta com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes). O estudo conta com financiamento de R$ 7 milhões não reembolsáveis do Fundo de Estruturação de Projetos do Banco (BNDES FEP). O começo dos estudos do PEM Sul, que abrangerá a costa dos três estados da Região Sul do País, foi anunciado em janeiro deste ano. A perspectiva é que esse estudo seja concluído em 2027. A iniciativa prevê mapear as atividades e potenciais apresentados na costa marítima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.

Schuch explica que será feito o levantamento de áreas de pesca, possibilidade de geração de energia eólica offshore, preservação ambiental, movimentação portuária, entre outras ações. Já o diretor do Arranjo Produtivo Local (APL) Marítimo RS, Arthur Rocha Baptista, ressalta que o Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul RS deste ano comprova a evolução das propostas feitas dentro desse nicho de mercado. Ele recorda que em 2023 o Planejamento Espacial Marinho foi apresentado ainda em fase de contratação e agora já se pode ver o progresso da iniciativa.

Também no primeiro fórum foi abordado o tema de novas formas de geração de energia e neste ano a palestra-magma do evento foi sobre a conversão da Refinaria Riograndense (ex-Ipiranga) em biorrefinaria. Outro ponto mencionado no encontro, pelo embaixador do Uruguai no Brasil, Guillermo Valles, foi a necessidade de agilizar os procedimentos de dragagem da Lagoa Mirim. “Porque os empreendedores lá já estão prontos para fazerem terminais para começar a escoar cargas para o porto do Rio Grande”, acrescenta Baptista.

Por sua vez, o diretor operacional da Ecovix e presidente do APL Marítimo, Ricardo Ávila, defende que é necessário fomentar a integração entre os vários setores econômicos e os potenciais apresentados pelo mar. “É um momento muito propício para essas discussões”, diz o executivo.

Especificamente quanto às demandas ligadas ao segmento naval, o dirigente sustenta que é preciso que os agentes que atuam nessa indústria pressionem para o cumprimento da promessa do governo federal de retomar o fortalecimento desse setor no Brasil. Ávila complementa que a Petrobras tem necessidade de encomendar novas plataformas de petróleo e seria lógico que essas demandas fossem atendidas dentro do Brasil.