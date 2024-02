Portos do RS iniciam 2024 com aumento de 4,88% nas movimentações

Os portos públicos do Rio Grande do Sul movimentaram em janeiro deste ano 3.312.520 toneladas. Os números levam em consideração a produtividade das unidades de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, além dos terminais privados e arrendados que compõem o complexo portuário de Rio Grande.Principal elo entre a produção gaúcha e o mundo, o Porto do Rio Grande movimentou 3.153.062 toneladas, número que é 4.56% maior que o observado no mesmo período do ano passado. A unidade de Pelotas da Portos RS foi responsável pela movimentação de 91.595 toneladas, enquanto o Porto de Porto Alegre concluiu o primeiro mês de 2024 com 67.863 toneladas.Quando separados pelo segmento de carga, os graneis sólidos foram os mais movimentados e alcançaram 2.103.863 toneladas. Na segunda posição aparecem as cargas gerais, com 1.010.161 toneladas e em terceiro lugar os graneis líquidos, com 198.496 toneladas.Em comparação com o mesmo período do ano passado, os portos públicos gaúchos registraram uma variação positiva na ordem de 4.88%. Além da unidade de Rio Grande, o Porto de Porto Alegre também contabilizou aumento em relação ao ano de 2023, passando de 39.838 toneladas para 67.683 toneladas.Nos primeiros 30 dias do novo ano, as unidades da Portos RS receberam 310 embarcações, sendo 252 delas destinadas ao Porto do Rio Grande, 38 para o Porto de Pelotas e outras 20 para o cais público de Porto Alegre. Em janeiro do ano passado o total foi de 259 navios, fluxo demonstra a importância do modal hidroviário para o desenvolvimento econômico gaúcho.O gerente de planejamento e desenvolvimento, Fernando Estima, celebrou os resultados e demonstrou otimismo em relação ao ano que está começando. “Iniciamos 2024 de forma bastante positiva, com destaque para as movimentações de Rio Grande e Porto Alegre. A tendência de uma boa safra nos faz acreditar que teremos um ótimo ano novamente”, afirmou.