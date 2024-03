Melo destaca característica inovadora de Porto Alegre para receber o South Summit

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, participou, na manhã desta quarta-feira (20), do podcast Sounds of South Summit, executado pelo Jornal do Comércio no Instituto Caldeira. O CEO do hub de inovação, Pedro Valério, também juntou-se ao bate-papo.

Melo disse que a escolha do South Summit por Porto Alegre não é à toa. A cidade, segundo ele, tem investido muito em inovação, inclusive com a instalação da secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo dentro do Caldeira.

Valério ressaltou o desenvolvimento do Quarto Distrito e a expansão do instituto, anunciada esta semana. Para Melo, o impacto do South Summit ultrapassa os três dias do evento, deixando um legado social à cidade.