Palestrante do South Summit defende inclusão de mulheres na tecnologia

O dia que abre o South Summit contará com a palestra da norte-americana Nancy Wang, fundadora e CEO da Advancing Women in Tech. Antes de seguir para o Cais Mauá, onde ocorre o evento, em Porto Alegre, ela participou do podcast Sounds of South Summit Brazil, no Instituto Caldeira, conduzido pelo editor-executivo do Jornal do Comércio, Mauro Belo Schneider.