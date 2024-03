Jornal do Comércio lança série de podcasts com Caldeira durante o South Summit

Jornal do Comércio iniciou a gravação da série de podcasts Sounds of South Summit Brazil, que ocorre em parceria com o Instituto Caldeira iniciou a gravação da série de podcasts Sounds of South Summit Brazil, que ocorre em parceria com oe a Radioativa. Um estúdio foi montado no Caldeira, onde há uma agenda paralela ao evento.

South Summit Brazil Cais Mauá, mas diversos palestrantes serão levados ao espaço de inovação do Quarto Distrito de Porto Alegre para relacionamento e palestras. O primeiro episódio, apresentado pelo editor-executivo do JC, Mauro Belo Schneider, contou com a participação de Itai Green, fundador da Innovate-Israel, considerado guru da inovação mundial. inicia nesta quarta-feira (20) no, mas diversos palestrantes serão levados ao espaço de inovação dopara relacionamento e palestras. O primeiro episódio, apresentado pelo editor-executivo do JC, Mauro Belo Schneider, contou com a participação de

Green falou sobre a necessidade de as empresas enfrentarem os desafios de forma mais frequente. Segundo ele, isso não pode mais ser feito anualmente, mas sim a cada três meses. O executivo alertou que, caso as corporações não achem soluções inovadoras para os problemas rapidamente, há o risco de “acabarem como a Nokia”, que perdeu espaço no mercado.

Guerra em Israel Ele mencionou, ainda, a importância da tecnologia para o momento delicado de. Criticou, no entanto, o fato de o país ter exportado expertise nos últimos anos em vez de atender as demandas locais. “Isso fica de lição”, alertou.

As entrevistas do podcasts Sounds of South Summit serão realizadas por Mauro e pela colunista de tecnologia do JC, Patrícia Knebel, diariamente. Trechos dos melhores momentos serão compartilhados nas redes sociais.