Cais Mauá recebe os últimos ajustes para o South Summit 2024

Nesta quarta-feira (18), inicia-se o South Summit Brazil 2024 no Cais Mauá, em Porto Alegre. É terceira edição do evento que ocorre até sexta-feira (20), e tem foco em inovação, tecnologia e empreendedorismo.

Ao longo dos três dias, serão 600 palestrantes de vários países. São esperados 24 mil participantes. Para este ano, a estrutura foi ampliada. "Acredito que a maior diferença em relação ao ano passado é o espaço. O evento está muito maior, com 38 mil metros quadrados e um quilômetro de uma ponta a outra. Esse ano teremos mais conforto e mais mobilidade, oferecendo uma experiência melhor", afirmou o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro.

Entre os palestrantes, Ribeiro se disse ansioso para assistir o israelense Uri Levine, fundador do Waze. "Estamos com uma line-up de primeira ordem mais uma vez. Quem puder conferir os nomes que vão passar pelos palcos vai se impressionar com o nível de qualidade dos palestrantes. Nomes como Uri Levine, John Elkington, Jeff Hoffman, Thales Teixeira, Cris Arcangeli entre outros. Eu, particularmente estou louco para ver o Levine", declarou.

Ainda segundo ele, estão confirmados mais de 140 fundos financeiros e mais de 1000 investidores, passando dos R$ 200 bilhões de dólares, quando somadas as carteiras de gestão de cada fundo presente no evento.

O South Summit tem uma parceria muito forte com a CUFA (Central Única de Favelas), organização que está presente em mais de 5 mil comunidades. "Não há inovação se não houver transformação social. Nesse sentido, colaboramos com uma série de organizações para que possamos dar acesso ao evento a empreendedores periféricos, a comunidades, a projetos sociais e a estudantes da rede pública e municipal", pontuou o CEO do South Summit Brazil.

Thiago Ribeiro, que resumiu o evento em uma plataforma de conexões presencial, reforçou a importância dos próximos dias. "Dica para os empreendedores quem vem para o South Summit: se preparem para viver o evento. Tem que ser organizar para conseguir levar daqui tudo que eles vieram buscar."