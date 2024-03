Inteligência Artificial precisa de educação e não de demonização, diz CIO da StartSe

"A Inteligência Artificial precisa de educação e não de demonização. Para a maioria das pessoas a Inteligência Artificial parece uma criatura, um bicho. Mas não, a Inteligência Artificial é um conjunto de ferramentas novas que tem esses comportamentos que as vezes assustam a gente pela rapidez e capacidade de gerar informação". A análise é do CIO da StartSe, Cristiano Kruel, que nesta terça-feira (19) participou do Menu POA da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) no Palácio do Comércio onde foi discutido o tema "Inteligência Artificial: Distração ou Disrupção". A mediação do evento foi da jornalista Patrícia Knebel, repórter e colunista do Jornal do Comércio.

Segundo Kruel, a maioria das pessoas que ouviu falar pela primeira vez em Inteligência Artificial acaba por demonizar o tema. "Se a minha empresa, a StartSe, escrever dois artigos: um que a IA fez mal para alguém e outro artigo que fez bem para uma pessoa. O artigo que fez mal para alguém é recorde de cliques de audiência. Existe um viés cognitivo de que Inteligência Artificial existe para fazer o mal", destaca.

Conforme o CIO da StartSe, a Inteligência Artificial é um conjunto de ferramentas muito incríveis que deveriam ser usadas muito mais no plural (Inteligências Artificiais) e no gerúndio: estou aprendendo, implantando, descobrindo ou projetando. "Na nossa empresa, nós decidimos que seria uma abordagem muito mais responsável como negócio e decidimos não demonizar a Inteligência Artificial", acrescenta.

De acordo com Kruel, muitas pessoas afirmam que já usaram a Inteligência Artificial ou que já implantaram a IA na empresa. "Ficamos surpresos com essas declarações porque existe tantas coisas que se pode fazer relacionada a Inteligência Artificial", ressalta. O chefe de Inovação da StartSe disse que em razão de pessoas má intencionadas utilizaram a tecnologia para o mal afasta quem tem interesse de aprender. "As pessoas de bem estão sendo afastadas da curiosidade e da vontade de aprender. E as pessoas do mal estão se divertindo com isso", lamenta.