South Summit Brazil se consolida como evento global de inovação

A partir desta quarta-feira (20), os olhos do mercado global de tecnologia e inovação estarão voltados para Porto Alegre. Realizada pelo terceiro ano consecutivo na capital dos gaúchos, esta edição do South Summit Brazil quase dobrou o número de investidores na comparação com a anterior (passou de 600 para 1 mil) e aumentou 40% em fundos de investimento (de 100 para 140). Em valores gerais, o montante total levantado para a execução da agenda – que ocorre até sexta-feira, no Cais Mauá – passa de US$ 200 bilhões (frente aos 123 bilhões de 2023).

Segundo o presidente do evento, o empresário gaúcho José Renato Hopf, esta será a consolidação da atividade no cenário internacional. O interesse mundial na agenda se traduz nos números: os fundos de investimentos estrangeiros passou de 21 em 2023 para 40, e, dos mais de 2 mil inscritos na competição de startups, há representantes de 81 nações dos cinco continentes. Das 47 finalistas, 28 são estrangeiras, de 13 nacionalidades diferentes.

South Summit Brazil ampliamos a área total para praticamente 40 mil metros quadrados (em 2023, o espaço ocupado era de 22 mil metros quadrados). Reformamos de mais um conjunto de armazéns, e aumentamos em mais de 150% as áreas cobertas”, diz. O CEO do, Thiago Ribeiro, destaca a amadurecimento do evento a cada nova edição. “A gente trabalhou muito durante esse ano para entregar um evento realmente de excelência. Quando a gente fala em infraestrutura,(em 2023, o espaço ocupado era de 22 mil metros quadrados). Reformamos de mais um conjunto de armazéns, e aumentamos em mais de 150% as áreas cobertas”, diz.

Em termos de melhorias, ele destaca também modificações nos palcos e na capacidade de pessoas sentadas em cada palestra, que era uma das mais recorrentes queixas dos participantes. Ribeiro destaca, ainda a forte importância da agenda para a comunidade. “Não há inovação se não tiver transformação social, e nesse sentido a gente tem parcerias com uma série de organizações, a empreendedores periféricos, a projetos sociais, a estudantes da rede pública estadual e municipal, entre outros”, detalha.

O Pacto Alegre é um exemplo desta sinergia. Na condição de coordenador do movimento, o também secretário municipal de Inovação, Luiz Carlos Pinto da Silva Filho, conta que a primeira edição do fórum destinado à avaliação dos projetos apadrinhados pela iniciativa ocorrerá em um dos espaços do evento (no Corner Stage, dia 21).

“Voltamos ao South Summit Brazil para realizar a Mesa do Pacto. Este é um momento de análise e reflexão sobre o que estamos realizando, mas também para celebrar os cinco anos do nosso trabalho. A própria realização deste grande evento internacional também é um efeito colateral das mudanças que vemos na nossa cidade”, afirma o gestor.

Para Jorge Audy, atual superintendente de Inovação e Desenvolvimento da PUCRS e do Tecnopuc e representante da Aliança pela Inovação – uma das articuladoras do Pacto –, ao se realizar este encontro durante este evento internacional, abre-se a oportunidade ampliar o debate. “Os participantes que estiverem circulando por lá poderão se unir a nós e colaborar com a nossa missão”, reforça Audy.

Ações sociais

Sob a curadoria da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade (SEIDAPE), a parceria entre o governo do Estado e o South Summit envolve 12 iniciativas transversais que já estão sendo colocadas em prática ou terão continuidade nas próximas semanas.

Entre elas, estão a distribuição de 500 ingressos gratuitos para que estudantes da rede pública de ensino e empreendedores de comunidades gaúchas estejam presentes no último dia do evento.

Durante a programação, haverá rodadas de mentoria nas temáticas de Marketing, Gestão, UX/UI e Programação para jovens do Campus Caldeira, dentro do projeto “Mentoria rede South Summit”.





Destaques da programação

Apresentadas pela Rio Grande Seguros e Previdência, as Innovation Sessions contarão com as apresentações de três referências mundiais da inovação: o israelense Uri Levine, cofundador do Waze; John Elkington, considerado o “pai da sustentabilidade”; e Jeff Hoffman, cofundador do Priceline.com/Booking.com.

Serão aproximadamente 600 speakers nacionais e internacionais, que se apresentarão em sete palcos e divididos em dez tracks de conteúdo - a agenda completa está disponível neste link



Destaques dos painéis: Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza; Tarciana Medeiros, CEO do Banco do Brasil; Cris Arcangeli, fundadora da Phytoervas, Phyta, PH - Arcangeli, Éh Cosméticos, e Beauty’in; Guilherme Horn, CEO do WhatsApp; Guibert Englebienne, cofundador da Globant; Paula Ganem, head regional de mercado de capitais para o Canadá e a América Latina na Bolsa de Valores de Nova York; Guilherme Pinho Bonifácio, cofundador do iFood; Gabriela Comazzetto, general manager de Global Business Solutions do TikTok para a América Latina; André Penha, cofundador do Quinto Andar. Relação do speakers está disponível



Competição de Startups

Após a inscrição de 2.050 startups de 81 países, 47 delas foram selecionadas para a fase final depois de passarem pela avaliação de um comitê de especialistas. Durante o evento, estas startups apresentarão seus pitches para o público, além de acessarem uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões com investidores e corporações.

A competição premiará as cinco melhores nas categorias Destaque, Mais Inovadora, Mais Sustentável, Mais Escalável, e Melhor Time. Entre as finalistas estão 28 startups brasileiras e 19 do exterior, de 13 países: Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Suécia, Luxemburgo, Israel, Singapura, Argentina, México, Chile, Uruguai e Colômbia - confira a lista completa abaixo.