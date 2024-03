Evento no Instituto Caldeira debate presente e futuro do trabalho

O Instituto Caldeira, hub de inovação em Porto Alegre, promoveu, nesta segunda-feira (18), o evento Presente e Futuro do Trabalho. Foram convidados para o debate o Senior Legal Manager do Nubank, Diogo Junqueira, e o Diretor de Legal e Compliance da Buser, Giovani Ravagnani. A atividade acontece paralelamente ao South Summit Brazil, maior evento de inovação, que acontece de quarta a sexta-feira no Cais Mauá, na Capital.



Entre os temas abordados, se destacaram as novas tecnologias, as novas relações de trabalho, os tipos de contratação e a 'morosidade dos entes legislativos' do País quando o assunto são as rápidas mudanças no mercado de trabalho. Como principal desafio, os painelistas pontuaram a insegurança jurídica para ambientes de inovação e empreendedores do setor.



“Eu sinto que existe uma dificuldade muito grande do formador de decisão e dos políticos em entender o que as plataformas inovadoras fazem”, disse Ravagnani, que também já trabalhou na 99, plataforma de aplicativo de transporte.

Por outro lado, os executivos acreditam que todas essas mudanças e desafios trazem oportunidades. “Teremos muitas oportunidades de trabalho. As pessoas vão buscar flexibilidade, seja no vínculo com a empresa, seja na jornada de trabalho. Isso causa alterações em vistos, porque as pessoas podem trabalhar em um lugar e morar em outro, por exemplo. Traz mudanças em relação ao fisco também. Vão surgir novas ferramentas que precisarão de pessoas qualificadas para utilizá-las. Vejo com bons olhos”, refletiu Junqueira, ex-colaborador da Uber.



O vice-prefeito Ricardo Gomes esteve presente no evento e criticou contratos de trabalho, como os mediados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em casos de novos modelos de trabalho, a exemplo dos motoristas que utilizam aplicativos para o seu sustento. “A inovação para florescer precisa de liberdade”. Ele também ressaltou que 80% das empresas não precisam de licença para atuar em Porto Alegre.





O Diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, afirmou que esta é uma semana especial para quem atua na inovação. “Essa semana temos eventos importantes que geram oportunidades e trocas de conhecimento”, disse, referindo-se ao South Summit. Sobre o evento desta segunda-feira, Valério considerou que é um tema que deveria interessar a todos. “As relações estão mudando e as iniciativas e as contratações estão mudando”, ponderou. O evento foi mediado pela sócia do Souto Correa Advogados, Manoela Pascal.