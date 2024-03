﻿South Summit Brazil terá 12 ações de impacto

O South Summit Brazil, que inicia amanhã, no Cais Mauá, em Porto Alegre, terá 12 iniciativas transversais já estão sendo colocadas em prática, ou terão continuidade nas próximas semanas, voltadas para o impacto. Todas são realizadas em parceria com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, correalizador do evento, com a curadoria da Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade.

As ações sociais englobam iniciativas como para mulheres, como o ‘Ônibus Lilás: Inovação Móvel no Combate à Violência Contra a Mulher’; ‘Saúde e Dignidade Menstrual: instrumentos de liberdade’; ‘SheLeads Startups | Women @ South Summit Brazil’ e ‘Mulheres Empreendedoras na Periferia'). Também serão realizadas ações para jovens estudantes com os projetos ‘Jovem Inovador’; ‘Horta Comunitária’; ‘Hackatchê Business’ e ‘Hackatchê Talks’.

Também está prevista a distribuição de 500 ingressos gratuitos para que estudantes da rede pública de ensino e empreendedores de comunidades gaúchas estejam presentes no último dia do South Summit Brazil, na sexta-feira (22).