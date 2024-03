South Summit Brazil 'histórico' inicia dia 20

São quase 3 mil pessoas trabalhando freneticamente nos últimos meses para que semana que vem seja dada a largada em alto estilo ao South Summit Brazil 2024. O evento, que acontece de 20 a 23 de março, deve receber 24 mil pessoas no Cais Mauá, em Porto Alegre, um crescimento estimado de 10% de público em relação à edição passada.

É, definitivamente, um dos maiores encontros do Brasil e da América Latina voltados para o ecossistema de inovação e negócios. Um encontro de empreendedores, criadores de conteúdo, jornalistas, investidores e gestores públicos que está se tornando a cada ano mais global e parte da dinâmica e energia da capital gaúcha.

"Estive domingo no Cais, vendo tudo tomando forma. Olhando para a estrutura, já conseguimos enxergar o evento, e isso é muito empolgante", confidencia o CEO do South Summit Brazil, Thiago Ribeiro.

"Vai ser gigante, com muito mais qualidade e conforto. As pessoas vão perceber o cuidado e carinho com cada detalhe para vivermos mais um South Summit Brazil histórico", projeta.

Passados os primeiros dois anos iniciais, podemos dizer que a terceira edição do South Summit Brazil já pode ser pensada a partir de perspectivas multivariadas e mais maduras. Uma delas é a da consolidação do evento, reforçando uma construção que foi sendo feita desde que o South Summit Madrid decidiu aterrissar no Brasil.

Isso envolve tanto o respeito e a credibilidade que o encontro foi ganhando com o passar do tempo, e também a própria ampliação e melhor adequação da estrutura do evento. A edição que inicia na próxima quarta-feira é considerada pelos organizadores o modelo ideal em termos de espaço físico, iniciativas de mobilidade e tamanho dos palcos.

Para esse ano, foi feita uma ampliação do espaço físico, que agora conta com 38 mil m² de área e um crescimento superior a 150% das áreas cobertas, o que deixa o evento preparado para cenários de muito calor ou chuva. Também foi feito um investimento importante em climatização e ampliados os espaços sentados e os palcos - o menor tem capacidade para 300 pessoas.

Outro ponto importante, comenta Ribeiro, é a definição do caráter do South Summit Brazil como um evento mais global, com uma presença internacional maior que nas edições anteriores.

"Queremos ser o ponto de encontro do ecossistema latino-americano e, neste ano, teremos uma ampliação de países como Uruguai, Chile, Colômbia, Argentina e México", destaca, citando alguns dos participantes.

Além disso, são cinco embaixadores latino-americanos, e mais de 240 speakers destes países.

A edição 2024 terá uma ampla presença global, com delegações do mundo inteiro programadas para vir a Porto Alegre. É o caso de uma comitiva de startups israelenses - lembrando que Israel é um dos países mais desenvolvidos tecnologicamente do mundo. "O mercado brasileiro é um grande ativo para essas startups. E o South Summit Brazil acaba, muitas vezes, sendo a porta de entrada do mercado brasileiros para outras nações", avalia.

O line up de conteúdo também foi cuidadosamente preparado. Uma das atrações será o speech do israelense Uri Levine, cofundador do Waze e um dos empreendedores mais renomados do planeta. O primeiro headliner do evento se apresentará na Innovation Sessions. Em sua trajetória, Levine foi peça-chave para que duas startups se tornassem unicórnios, ao atingirem valor de mercado acima de US$ 1 bilhão (Waze e Moovit).

O Arena Stage será o palco inspiracional do South Summit Brazil, onde o público terá contato com outros fundadores de unicórnios e lideranças que impactaram o ecossistema. Este palco contará com painéis que apresentarão tendências, histórias inspiradoras e de sucesso, e perspectivas para o futuro.

Na Explore Stage, as atrações ficarão por conta de painéis que se aprofundarão nos temas previstos nas 10 trilhas de conteúdo da programação do evento, e que estão entre as últimas tendências no ecossistema de inovação e negócios. Assuntos como fintech, agtech & foodtech, sustentabilidade & ESG, entre outros, serão detalhados por speakers brasileiros e do exterior.

Por fim, o olhar do mercado global e também para a América Latina será o protagonista do Growth Stage. O palco, focado em investimentos, terá uma programação bem robusta, com a presença de grandes investidores nacionais e internacionais, incluindo executivos de Venture Capital e Corporate Venture Capital.