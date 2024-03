Entidades de saúde valorizam reconhecimento do Marcas

valorizada por entidades da área da saúde pelo reconhecimento ao trabalho prestado. Representantes do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e do Hospital Moinhos de Vento estiveram entre os presentes no evento de divulgação dos resultados A pesquisa Marcas de Quem Decide 2024, realizada pelo Jornal do Comércio, é. Representantes do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) e do Hospital Moinhos de Vento estiveram entre os presentes nonesta terça-feira (12), no Teatro do Sesi, em Porto Alegre.

Na categoria Sindicatos, o Simers está entre os mais lembrados e preferidos. "Esse evento mostra a importância do nosso trabalho frente à população geral e, de maneira especial, aos nossos associados, médicos do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul", destaca Marcos Rovinski, presidente do Simers.

Em relação às expectativas para o ano de 2024, o presidente do Simers afirma que a área está passando por uma crise, que ele atribui a "uma proliferação das escolas médicas, do grande número de médicos que estão sendo formados e dos problemas da precarização dos contratos". Além disso, Rovinski acredita que a falta de concursos públicos e subfinanciamento da saúde, em especial no Sistema Único de Saúde (SUS), afetam negativamente o cenário da saúde nacional.

"Neste ano, o Sidicato Médico está promovendo, junto com a Federação Médica Brasileira, a discussão do financiamento do SUS e também temos alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso e que visam dar aos médicos e aos contratos feitos por eles um pouco mais de segurança", afirma o presidente do Simers.

Já o Moinhos de Vento foi reconhecido na categoria Hospital como o mais lembrado e preferido entre as lideranças gaúchas. "O Moinhos é uma instituição quase centenária. O reconhecimento em um programa como esse, que já tem mais de 25 anos representando as melhores marcas, é muito importante para nós", afirma Marco Modesti, diretor-financeiro do Hospital Moinhos de Ventos.

Para a conjuntura da área, Modesti enxerga uma mudança no perfil do consumidor em relação à saúde. "Isso tem trazido uma competição e um atrito maior entre os prestadores de serviço, como hospitais e clínicas, e as operadoras dos planos de saúde", destaca o diretor-financeiro. Na visão dele, a competição está muito forte e o atrito com as operadoras tende a aumentar.