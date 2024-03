Fimec reúne setor coureiro-calçadista a partir desta terça-feira

Neste ano, a Fimec apresentará cerca de 400 expositores no total, reunindo indústrias de todo o Brasil e 80 empresas estrangeiras vindas da China, Japão, Argentina, Itália, França, Alemanha, Inglaterra e Peru. "Trata-se de um evento internacional que é um importante indutor de negócios para o cluster, contribuindo para um desenvolvimento econômico que impacta todo o Brasil e diferentes países", pontua Márcio Jung, diretor-presidente da Fenac, promotora da feira. Nesta edição, as indústrias presentes na Fimec serão dos seguintes segmentos: 45% máquinas, 40% componentes 15% couros e máquinas para curtumes. "A feira vai ter plenas condições de apresentar não só matérias-primas e componentes, mas muitos equipamentos e máquinas para desenvolver a indústria do couro e do calçado das Américas", complementa.



A feira ainda se destaca pelo seu caráter internacional. Nesta edição, a expectativa da organização é receber visitantes de mais de 40 países e 25 estados brasileiros, seguindo a forte presença de estrangeiros registrada em 2023. Entre os países dos visitantes estão: África do Sul, Áustria, Bangladesh, Benin, Bolívia, Burkina Faso, Camarões, Chile, China, Egito, Espanha, EUA, Etiópia, Gana, Grã-Bretanha, Guatemala, Guiné, Índia, Irã, Mauritânia, México, Nigéria, Palestina, Paquistão, Paraguai, Quênia, República Democrática do Congo, República Dominicana, Senegal, Somália, Uruguai e Venezuela. A organização ainda destaca a presença de comitivas da Argentina, Colômbia, Equador e Peru.



O processo de montagem da Fimec está em andamento e envolve mais de 40 montadoras que somam 800 postos diretos de trabalho. Para trabalhar durante os três dias de evento serão contratados em torno de 150 profissionais pela Fenac, incluindo os serviços de segurança, limpeza, credenciamento, atendimento e bombeiros civis.

Com o mote, a Fimec 2024 busca apresentar uma indústria coureiro-calçadista cada vez mais sustentável e atenta ao comportamento do mercado. Neste ano, através de uma, a Fimec terá um espaço inédito para os visitantes visualizarem iniciativas sustentáveis que podem ser adotadas pelas indústrias do setor. O ambiente apresentará como é possível inovar através do reaproveitamento inteligente de resíduos da indústria calçadista, transformando-os em insumos e produtos de alto padrão, como: palmilhas, embalagens, contrafortes, expositores, eco pisos e eco revestimentos de parede da construção civil, materiais de marketing e pontos de venda, expositores de lojas e um modelo de estande para eventos.Além do espaço da empresa que apresentará o processo do resíduo,. "Como uma feira que é referência no setor calçadista, precisamos ir além de só escolher a sustentabilidade como um tema. A partir dessa iniciativa, a Fimec reitera o compromisso de ser um exemplo e apresentar caminhos para tornar as indústrias cada vez mais sustentáveis", finaliza.Além de exibir lançamentos, a feira se destaca pelos espaços de experiência e conhecimento., que ocorrerá no, em Novo Hamburgo (RS), dentro da feira Fimec. O evento terá como tema central os "Elos para a Rastreabilidade", com uma programação de palestras reunindo representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, empresas privadas e entidades da cadeia da carne e do couro. Atividade presencial, no turno da tarde, com inscrições gratuitas através do site: www.cicb.org.br/forum2024 , no qual também é possível conferir a programação completa do evento.As apresentações mostrarão ferramentas, soluções e a evolução no campo da rastreabilidade. Do governo federal, dois representantes compartilharão as ações e os projetos de plataformas e regulamentação da identificação de animais e registros públicos da produção. Da iniciativa privada, um curtume apresentará a sua jornada de entrega de couros 100% rastreados, e também haverá uma palestra de tecnologia. A partir das entidades setoriais, serão debatidas perspectivas e metas sobre o tema para os próximos anos.O Fórum CICB de Sustentabilidade é realizado pelo, uma iniciativa do Centro das Indústrias de Curtumes do Brasil (CICB) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil).