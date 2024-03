Indústria eletroeletrônica gaúcha espera crescimento nas vendas em 2024

O ano começou otimista para as empresas do setor eletroeletrônico do Rio Grande do Sul. Segundo a sondagem de conjuntura realizada pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) em janeiro, 71% delas projeta crescimento nas vendas, 29% espera estabilidade e nenhuma prevê queda ao longo de 2024.



Outro fator relevante nesse contexto é o anúncio do programa Nova Indústria Brasil (NIB), em janeiro deste ano, que também está gerando expectativas favoráveis. Conforme este último levantamento da Abinee, 83% das entrevistadas têm intenção de investir em 2024, sendo que 24% delas informou que irão aumentar os investimentos para este ano em função do lançamento do NIB.

Além disso, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do setor cresceu 2,8 pontos no mês de fevereiro, passando de 50,8 para 53,6 pontos. Essa foi a segunda elevação consecutiva após três quedas seguidas. Com isso, o ICEI do setor permaneceu acima da linha divisória de 50 pontos, o que indica confiança do empresário.



Segundo o Departamento de Economia (Decon) da Abinee, o abrandamento das principais dificuldades enfrentadas nos últimos anos pelo setor deve contribuir com os negócios neste ano. Entre eles, destacam-se dificuldades na aquisição de componentes – especialmente semicondutores –, pressões nos preços de matérias-primas e componentes, pressões em outros custos e gargalos logísticos.