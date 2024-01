Em Novo Hamburgo, Fimec deve receber visitantes de 30 países em março

A maior feira coureiro-calçadista na América Latina reunirá o setor, de 12 a 14 de março, na Fenac, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Com a temática "Inovação, Tecnologia e Impacto Positivo no Mundo", a 47ª Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes, a Fimec, apresentará novidades e promoverá negócios entre todos os setores do cluster. O evento reunirá lançamentos da produção à logística, incluindo couros e peles, produtos químicos, componentes, máquinas, tecnologia e inovação.

De acordo com Marcio Jung, diretor-presidente da Fenac, a feira se projeta para ser uma edição de destaque. "A Fimec 2024 já se revela a maior feira dos últimos 10 anos em área de exposição. Trata-se de um evento internacional, que é um importante indutor de negócios", avalia. Para a Fimec deste ano são esperados visitantes de mais de 30 países e 25 estados brasileiros durante toda a feira.

Os visitantes encontrarão muito mais que novidades dos expositores nos pavilhões da Fenac. Tradicionalmente, a feira conta com espaços de conhecimento e experiências para que o setor possa se atualizar, consumir conteúdo e estar atento às mudanças do mercado. O credenciamento para o evento já está aberto e é gratuito para profissionais do setor, através do site (fimec.com.br). O evento só é permitido para maiores de 14 anos.

Seguindo o sucesso do último ano, o Fórum CICB de Sustentabilidade ocorrerá novamente durante a feira. A atividade apresentará ideias, direcionamentos e inovações para a cadeia do couro a partir de especialistas do mercado. A Fábrica Conceito, por sua vez, apresentará a realidade das indústrias, com linhas de produção montadas dentro dos pavilhões da Fenac, onde calçados de marcas parceiras são produzidos em tempo real. Dessa forma, os visitantes podem visualizar a aplicabilidade das inovações apresentadas e da tecnologia das máquinas expostas na Fimec.