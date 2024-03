Portos RS lança aviso público para construir novo píer de granéis líquidos

Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger,, novos arrendamentos e mais carga.. “Existe uma demanda do mercado muito forte pela área de químicos e gás natural, então esse novo píer que estamos estudando é justamente para atender essa necessidade”, explica Klinger.. Nesse período, a empresa de consultoria contratada que ganhou a licitação vai fazer o estudo e conversar com o mercado. O grande diferencial, segundo o presidente da Portos RS, é que seja montado um edital que atenda o que o mercado vem buscando., entre eles as empresas Raízen, Coompas, Refinaria de Petróleo Riograndense e do Grupo Odfjell.“É um passo muito grande pois estamos crescendo em capacidade física de armazenamento para fazer movimentação portuária”, afirmou. A construção do píer poderá ser feita pela autoridade portuária ou por alguma empresa privada.Klinger comentou também sobre a. Desde a virada para empresa pública, em maio de 2022, um dos pontos colocados como fundamental é a realização de forma continuada das campanhas de dragagem. Em 2022/2023, foi feita a primeira etapa da dragagem e 2023/2024 ocorre a segunda fase. “Quando passa muito tempo sem fazer dragagem, acaba acumulando mais sedimentos. Isso deve ser contínuo. Não pode ser feita a cada 5 anos”, explicou.O presidente da Portos RS celebrou o momento e lembrou do caráter técnico para sua realização. “Não se trata de um estudo com a ideia da Autoridade Portuária, mas sim de um estudo técnico que olha necessidades do mercado e que nos permitirá ter uma modelagem para esse novo píer que atenderá as necessidades de desenvolvimento da região”.A expectativa é de que o EVTEA possa participar da segunda rodada de leilões de químicos e graneis líquidos de 2025.O diretor corporativo do Grupo Cobra, Jaime Llopis,. “Achamos que existem muitas outras alternativas de otimização dessa infraestrutura logística e portuária, muitas outras atividades industriais que podem acontecer na região e a Cobra está olhando várias delas. Fazer realidade esse píer é importante para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.Ao fazer referência à importância do investimento, o gerente do Grupo Raizen, Erik Frank, citou ae lembrou das operações já realizadas no município pela empresa. “A gente vê que a construção de um novo píer soma a disponibilidade de crescimento da infraestrutura com a demanda que a gente vê crescendo a cada ano na região e principalmente no Porto do Rio Grande”, afirmou. O gestor esteve acompanhado do também gerente do Grupo Raizen, Bruno Mello.