Portos do RS encerram 2023 com crescimento de 13,88%

Os portos do Rio Grande do Sul terminaram 2023 com um crescimento geral de 13,88% em relação a 2022. Os dados, apresentados pela Portos RS, mostram aumentos de 14,40% na unidade Rio Grande administrado pela empresa pública, de 5,27% na de Pelotas e de 2,65% na de Porto Alegre. O total atingido foi de 44.835.679 toneladas movimentadas.

Ao longo dos 365 dias do último ano, passaram pelas hidrovias do Estado 3.691 embarcações, sendo 2.971 delas com destino ao Porto do Rio Grande, 571 para o de Pelotas e outras 149 para o de Porto Alegre. Os granéis sólidos foram a maioria dos produtos movimentados, com 29.312.912 toneladas.

O desempenho obtido pelos portos públicos em 2023 foi o segundo melhor resultado dos últimos cinco anos. A expectativa é de que os próximos sejam de números ainda maiores em razão dos investimentos em infraestrutura e da estratégia de internacionalização da marca, colocada em prática desde a consolidação da mudança de natureza jurídica.

Segundo nota da Portos RS, p primeiro ano completo de atuação como empresa pública permitiu a realização de obras estruturantes que deram maior mobilidade, agilidade e modernidade para o Porto do Rio Grande, o principal porto marítimo do Rio Grande do Sul. Algumas delas já foram concluídas e outras, como a do novo Portão 2, devem ser finalizadas e entregues em breve.