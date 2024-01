Dragagem do canal de acesso ao Porto de Rio Grande tem avanço de 73%

obra de dragagem de manutenção do canal de acesso ao Porto do Rio Grande iniciou o mês de janeiro com 73% de conclusão, conforme comunica a Portos RS. Até agora foram retirados pela draga Utrecht de manutenção do canal de acesso aoiniciou o mês de janeiro com 73% de conclusão, conforme comunica a Portos RS. Até agora foram retiradosdois milhões de metros cúbicos de sedimentos, quantidade que pode ser entendida também como 205 ciclos completos, formados pela dragagem e pelos percursos de ida e volta do lugar de descarte.

Todo o material dragado, informa a empresa pública, está sendo depositado em área licenciada pelo Ibama e o trabalho vem acontecendo dentro dos padrões estabelecidos pela autoridade ambiental. Até agora os monitoramentos realizados ao longo dos ciclos mostram que a execução da obra não vem causando alterações ao meio ambiente.

Em razão da observação dos parâmetros da licença ambiental e da inexistência de desconformidades com a operação do equipamento, bem como com a implementação de programas de monitoramento, a expectativa da Portos RS é de que a obra seja concluída até o dia 30 de janeiro.