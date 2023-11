Draga Utrecht chega ao porto de Rio Grande para iniciar a segunda etapa da dragagem de manutenção do canal de acesso

draga Utrecht que realizará a segunda etapa da obra de dragagem de manutenção do canal de acesso ao porto. A embarcação da frota da empresa Van Oord Serviços de Operações Marítimas, vencedora da licitação Chegou a Rio Grande aque realizará a segunda etapa da obra de dragagem de manutenção do canal de acesso ao porto. A embarcação da frota da empresa, irá trabalhar na manutenção das profundidades do canal de navegação com a remoção de 2,7 milhões de metros cúbicos de sedimentos. A draga Utrecht, de bandeira holandesa, foi construída no ano de 1996 e tem capacidade de cisterna (armazenamento) de 18.292 metros cúbicos de sedimentos.

De acordo com a Diretoria de Infraestrutura da Portos RS, serão investidos R$ 94,5 milhões e serão contempladas pela dragagem as áreas dos canais externo, interno e do Porto Novo. A estimativa da Autoridade Portuária é de que as atividades comecem em breve, logo após a conclusão dos procedimentos necessários.

A obra devidamente autorizada pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) terá o descarte dos sedimentos dragados em área licenciada pelo Instituto. A execução da obra terá o acompanhamento do monitoramento ambiental realizado pelos técnicos da Portos RS, assim como dos programas de monitoramento continuados do Porto do Rio Grande, como por exemplo o SiMCosta. Junto ao contrato assinado para a execução da obra está incluída a realização do monitoramento da qualidade da água, o qual teve início no último dia 16, marcando o pré-dragagem, e seguirá ao longo de todo o processo.